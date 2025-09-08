SpaceX mostra il rientro di Starship, ammaraggio quasi perfetto

SpaceX ha pubblicato un nuovo video che documenta l’ultimo test nella fase di rientro di Starship, la navicella pensata per le missioni lunari e, in futuro, per approdare su Marte. Le immagini mostrano la fase finale della missione, con la gigantesca struttura che attraversa l’atmosfera e rallenta fino ad ammarare nell’oceano.

Il rientro è stato definito “quasi perfetto” perché, pur con qualche piccola anomalia, la navicella ha dimostrato una tenuta straordinaria. Considerando le dimensioni e la complessità del veicolo, ogni test di questo tipo rappresenta un banco di prova cruciale verso la piena operatività del programma.

L’importanza del test per il futuro

Il volo di prova aveva l’obiettivo di verificare la resistenza termica dello scudo e la gestione delle forze aerodinamiche durante le fasi più delicate. Il fatto che Starship sia riuscita a completare quasi integralmente la manovra è un segnale positivo per le prossime tappe del progetto, che prevedono missioni più lunghe e articolate. Il video diffuso da SpaceX stessa consente di osservare con chiarezza la dinamica del rientro, dal contatto con l’atmosfera fino all’impatto controllato con l’acqua. Per un programma così ambizioso, la possibilità di recuperare dati dettagliati è fondamentale per correggere gli ultimi difetti e avvicinarsi sempre più al traguardo finale.

SpaceX verso le prossime missioni

Starship è considerata il tassello chiave per il ritorno dell’uomo sulla Luna nell’ambito del programma Artemis e, a lungo termine, per i viaggi interplanetari verso Marte. Con ogni test eseguito, SpaceX accumula esperienza e migliora le prestazioni del veicolo, accorciando le distanze da obiettivi che fino a poco tempo fa sembravano pura fantascienza e impossibili anche solo da pensare. L’ammaraggio quasi perfetto segna quindi non solo un successo tecnico per la compagnia spaziale e il suo futuro nel settore, ma anche un passo in avanti simbolico verso il progresso e verso una nuova era dell’esplorazione spaziale.