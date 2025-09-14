Amazon FOLLE con lo sconto di 300 euro su Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 costa sempre meno su Amazon, l’ultima promozione vede ridurre di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere in questi giorni, approfittando del lancio, avvenuto giusto recentemente, del nuovo modello.

La sua scheda tecnica inizia con un peso di 170 grammi, più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte delle occasioni, oltre a dimensioni che corrispondono esattamente a 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. Il dispositivo gode di un display da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, un Super Retina XDR OLED di alta qualità con 60Hz di refresh rate e densità di 460 ppi.

Il comparto fotografico, al contrario, è composto nella parte posteriore da due sensori: un principale da 48 megapixel e un ultragrandangolare da 12 megapixel, con risoluzione di 8000 x 6000 pixel negli scatti, ma anche angolo di ripresa di 120 gradi e tanto altro ancora. Il processore, Apple A18, è un esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, passando anche per la GPU Apple 5-core, nonché una configurazione che prevede 8GB di RAM.

Apple iPhone 16, il suo prezzo ridicolo è su Amazon

Il prodotto può essere acquistato, al prezzo di cui vi parleremo a breve, solo in un’unica colorazione, di conseguenza valutate bene perché la differenza con gli altri potrebbe essere sostanziale e importante. Si parte da un listino di 979 euro, per scendere giustappunto di 300 euro, fino ad una spesa finale da sostenere pari a soli 679 euro. Lo potete ordinare subito qui.

Il prodotto, spedito da Amazon con consegna a domicilio entro pochi giorni, viene commercializzato nella sua variante con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Da notare, oltretutto, che è completamente sbrandizzato.