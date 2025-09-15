Sky Mobile aggiorna il suo catalogo, ecco le nuove offerte

L’operatore telefonico Sky Mobile powered by Fastweb ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. In particolare, a partire dalla giornata di oggi 15 settembre 2025 gli utenti potranno avere accesso a tante nuove proposte, simili in un certo senso alle proposte dell’operatore telefonico Fastweb. I prezzi partono infatti da 9,95 euro al mese e saranno inclusi tanti minuti e giga per navigare.
Sky Mobile powered by Fastweb aggiorna il suo catalogo, ecco le nuove offerte
Come già accennato in apertura, a partire da oggi 15 settembre 2025 l’operatore telefonico Sky Mobile powered by Fastweb ha aggiornato la sua proposta. Nello specifico, ora gli utenti avranno a disposizione fino a tre offerte tra cui scegliere con un prezzo di partenza pari a 9,95 euro al mese. Vi riassumiamo qui di seguito quello che includono.
- Sky Mobile Start: include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri, 200 SMS da inviare verso tutti i numeri nazionali e fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 9,95 euro al mese.
- Sky Mobile Pro: include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri, 200 SMS da inviare verso tutti i numeri nazionali e fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 11,95 euro al mese.
- Sky Mobile Ultra: include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri, 200 SMS da inviare verso tutti i numeri nazionali e giga senza limiti per navigare con una connettività massima pari al 5G. Il costo per il rinnovo è pari a 19,95 euro al mese.