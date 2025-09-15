Shokz OpenDots ONE la recensione delle Open-Ear che sfidano le Bose Ultra Open Earbuds

C’è un paradosso intrinseco nel modo in cui viviamo l’audio personale oggi. Inseriamo meticolosamente due tappi di silicone nei nostri canali uditivi per isolarci dal mondo, per creare una bolla sonora privata, salvo poi doverli rimuovere goffamente per ascoltare l’annuncio della metropolitana, ordinare un caffè o semplicemente per non essere investiti da un’auto elettrica troppo silenziosa. Per anni, abbiamo accettato questo compromesso come un male necessario. Shokz, un nome che per molti è sinonimo di conduzione ossea e cuffie per lo sport, ha costruito il suo intero business proprio su questo paradosso, offrendo un modo per ascoltare senza sigillare le orecchie. Ora, con i Shokz OpenDots ONE, l’azienda compie il suo passo più ambizioso, uscendo dalla nicchia prettamente sportiva per lanciare una sfida diretta al mercato lifestyle.

Questi non sono i soliti auricolari Shokz. Abbandonata, per questo modello, la conduzione ossea in favore di una sofisticata tecnologia a conduzione aerea, gli OpenDots ONE adottano un fattore di forma “clip-on” che ricorda da vicino quello reso popolare da concorrenti blasonati come Bose. È una mossa strategica e audace: Shokz sta scommettendo che la sua esperienza decennale nel campo dell’audio “open-ear” possa essere tradotta in un prodotto che non è solo performante, ma anche elegante, comodo per tutto il giorno e, soprattutto, socialmente accettabile in un ufficio come in palestra. Non sono più solo un accessorio per la corsa mattutina, ma un compagno audio per l’intera giornata. In questa recensione approfondita, analizzeremo se questa scommessa è stata vinta, se i Shokz OpenDots ONE riescono davvero a offrire il meglio dei due mondi: un audio di qualità senza rinunciare alla connessione con la realtà che ci circonda. Attualmente sono disponibili su Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza con un prodotto di fascia alta inizia molto prima di premere il tasto di accensione. Inizia dal momento in cui si prende in mano la confezione. Quella degli Shokz OpenDots ONE è un esercizio di minimalismo premium. La scatola, realizzata in un cartoncino bianco opaco di ottima fattura, trasmette una sensazione di solidità e cura. Non ci sono grafiche sgargianti o elenchi interminabili di feature; solo il logo Shokz e un’immagine stilizzata del prodotto. Facendo scorrere il coperchio esterno, con quella frizione controllata tipica dei prodotti di lusso, si viene accolti da una disposizione pulita e ordinata.

Al centro, incastonata in un alloggiamento di cartone sagomato, riposa la custodia di ricarica. La sua forma, simile a un piccolo sasso di fiume levigato, e le sue dimensioni compatte colpiscono immediatamente. Sollevandola, si percepisce un peso rassicurante ma non eccessivo, un equilibrio che suggerisce densità tecnologica senza sacrificare la portabilità. Sotto questo primo livello, un piccolo vano nasconde gli unici due accessori: un cavo di ricarica da USB-A a USB-C, di buona qualità ma piuttosto corto, e la manualistica essenziale, racchiusa in una bustina di carta. L’assenza di altri elementi, come gommini di varie misure (inutili per questo design), concentra tutta l’attenzione sull’oggetto principale. Aprendo la custodia, gli auricolari si rivelano, adagiati nei loro alloggi magnetici. La prima sensazione al tatto è di sorpresa: sono incredibilmente leggeri, quasi eterei. La finitura mista, tra la plastica satinata e il silicone morbido, è piacevole e dà un’immediata impressione di qualità costruttiva. L’intero processo di unboxing è chiaramente studiato per comunicare un messaggio di semplicità sofisticata, preparando l’utente a un’esperienza utente che punta all’essenzialità e all’eleganza.

Materiali, costruzione e design

Il design degli Shokz OpenDots ONE è una lezione di ingegneria funzionale mascherata da minimalismo estetico. Il cuore del sistema è l’innovativo JointArc™, un archetto flessibile che unisce il modulo altoparlante al modulo batteria. Realizzato in una lega di nickel-titanio, questo componente è la chiave della vestibilità del prodotto. Al tatto, è sorprendentemente malleabile ma con una memoria di forma evidente; si piega dolcemente per adattarsi alla curvatura dell’orecchio, ma ritorna sempre alla sua forma originale, garantendo una pressione costante ma delicata. È proprio questo equilibrio a renderli stabili senza stringere.

L’intera struttura è poi rivestita, nei punti di contatto strategici, da un silicone medicale estremamente morbido. Non è il solito silicone gommoso; ha una finitura quasi vellutata che risulta piacevole sulla pelle e, allo stesso tempo, aumenta l’aderenza, impedendo agli auricolari di scivolare durante i movimenti. Con un peso di appena 6.5g per auricolare, la sensazione, una volta indossati, è quella di non averli affatto. È un peso piuma che si traduce in un comfort eccezionale, anche dopo ore di utilizzo continuativo. La custodia di ricarica, con la sua finitura opaca anti-impronta, è altrettanto ben realizzata. La cerniera del coperchio è solida, senza giochi, e si chiude con uno scatto magnetico netto e soddisfacente. Gli auricolari si agganciano agli alloggiamenti con una forza magnetica ben calibrata, facile da estrarre ma sicura. A completare il quadro c’è la certificazione IP54, che protegge gli auricolari da polvere, sudore e schizzi d’acqua. Questo significa che potete usarli tranquillamente per un allenamento in palestra o sotto una pioggia leggera, ma è fondamentale ricordare che la custodia di ricarica non è impermeabile e va maneggiata con cura. L’unico appunto sulla costruzione riguarda una nota del produttore stesso: è sconsigliato piegare eccessivamente il JointArc, poiché potrebbe comprometterne le prestazioni. È un piccolo promemoria che, nonostante l’apparenza robusta, si tratta di un oggetto tecnologicamente denso da trattare con la dovuta attenzione.

Specifiche tecniche

Mentre l’esperienza d’uso è fatta di sensazioni e percezioni, le prestazioni si fondano su una solida base di specifiche tecniche. Questi numeri forniscono il contesto oggettivo per comprendere le capacità e i limiti degli Shokz OpenDots ONE. Ho riassunto le caratteristiche più importanti nella tabella seguente, un punto di riferimento essenziale per confrontare il prodotto con i suoi diretti concorrenti e per capire cosa aspettarsi in termini di connettività, autonomia e resistenza.

Caratteristica Specifica Tecnologia Audio Conduzione aerea con DirectPitch™ e Bassphere™ Driver Doppio driver custom (equivalente a 16mm) Processamento Audio Supporto Dolby Audio Microfoni 4 microfoni con cancellazione del rumore AI Connettività Bluetooth 5.4 Profili Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP Codec Supportati SBC, AAC Raggio Wireless Fino a 10 metri (33 piedi) Pairing Multipoint Sì, fino a 2 dispositivi Autonomia (Auricolari) Fino a 10 ore (musica), Fino a 6.3 ore (chiamate) Autonomia (Totale) Fino a 40 ore (musica), Fino a 25 ore (chiamate) Ricarica Rapida 10 minuti di ricarica per 2 ore di ascolto Tempo di Ricarica Auricolari: 60 min; Custodia (USB-C): 120 min; Custodia (Wireless): 240 min Ricarica Custodia USB-C, Wireless (Qi) Resistenza Auricolari: IP54 (resistenti a sudore e schizzi); Custodia: non impermeabile Peso Auricolare: 6.5g; Custodia: 39g; Totale: 52g Materiali Plastica, Silicone, Lega di Nichel-Titanio Controlli Touch (doppio tap, pressione prolungata a due dita) App Companion Shokz App (iOS & Android)

Questa tabella evidenzia alcuni punti di forza notevoli, come l’autonomia ai vertici della categoria, la presenza della ricarica wireless e l’adozione del più recente standard Bluetooth 5.4. Questi elementi, combinati, pongono le basi per un’esperienza utente fluida e affidabile, che ora andremo ad analizzare nel dettaglio partendo dal suo centro di controllo software.

Applicazione

Se gli auricolari sono il corpo, la Shokz App è senza dubbio il cervello degli OpenDots ONE. Lungi dall’essere un accessorio opzionale, l’applicazione per iOS e Android si rivela uno strumento indispensabile per sbloccare il pieno potenziale del dispositivo e, in alcuni casi, per sopperire alle limitazioni del suo design hardware minimalista. L’interfaccia è pulita, moderna e intuitiva. Dopo un processo di pairing rapido e guidato, l’app presenta una schermata principale che mostra lo stato di carica dei due auricolari e della custodia, e offre accesso immediato alle funzioni principali.

1 of 11

La prima e più evidente è il selettore per il Dolby Audio, che permette di attivare o disattivare l’elaborazione audio spaziale con un singolo tocco. Subito sotto, si trova la sezione dedicata all’equalizzazione: Shokz offre 4 preset (Standard, Vocal, Bass, Private) e la possibilità di creare e salvare due profili completamente personalizzati, agendo su un equalizzatore a più bande. Una delle funzionalità più potenti è la gestione del Multipoint Pairing. A differenza di altri dispositivi che richiedono complesse combinazioni di tasti, qui è possibile connettere e gestire due sorgenti audio (ad esempio, un laptop e uno smartphone) direttamente dall’app, con una chiarezza visiva impareggiabile. Tuttavia, è nella personalizzazione dei controlli che l’app mostra la sua natura di “stampella” necessaria. Di base, gli auricolari offrono controlli molto limitati. Funzioni essenziali come il passaggio alla traccia successiva o precedente non sono disponibili “out of the box”; devono essere esplicitamente attivate e assegnate a uno dei pochi gesti disponibili tramite l’app. Completano il pacchetto funzioni utili come “Find My Earbuds”, che fa emettere un suono agli auricolari per localizzarli, e la sezione per gli aggiornamenti firmware, cruciale per ricevere miglioramenti e nuove funzionalità nel tempo. In definitiva, l’esperienza con gli OpenDots ONE è intrinsecamente legata all’uso dell’app: senza di essa, si avrebbe tra le mani un prodotto molto più limitato.

Hardware

Sotto l’elegante guscio in silicone e plastica degli Shokz OpenDots ONE si nasconde un concentrato di soluzioni ingegneristiche mirate a superare i limiti fisici del design open-ear. Il cuore pulsante del sistema audio è la tecnologia Bassphere™. Shokz ha affrontato di petto uno dei problemi storici di questo tipo di auricolari: la difficoltà di riprodurre bassi corposi in un formato così piccolo e aperto. La soluzione è stata quella di integrare due driver circolari più piccoli in un unico modulo sferico, progettato per lavorare in sinergia e replicare la pressione acustica e la resa di un driver singolo molto più grande, da 16mm. È un approccio intelligente che massimizza le prestazioni nello spazio minimo disponibile.

Per la gestione delle chiamate, Shokz non ha lesinato, dotando gli OpenDots ONE di un array di 4 microfoni con cancellazione del rumore basata su algoritmi di intelligenza artificiale. In teoria, due microfoni per lato lavorano insieme per isolare la voce dell’utente, focalizzandosi su di essa e sopprimendo attivamente i rumori di fondo come vento, traffico e chiacchiericcio. La connettività è affidata a un chip Bluetooth 5.4, l’ultima evoluzione dello standard. Questo non solo garantisce una connessione più stabile e un consumo energetico ridotto, ma è anche la tecnologia abilitante per un Multipoint Pairing solido e reattivo, permettendo di passare da una videochiamata sul PC a una telefonata sullo smartphone senza interruzioni. Infine, un dettaglio hardware che rivoluziona la praticità quotidiana è la “Dynamic Ear Detection”. Grazie a sensori di prossimità e orientamento, gli auricolari sono completamente intercambiabili. Non esiste un auricolare destro o sinistro designato; il sistema rileva automaticamente su quale orecchio è posizionato ciascun pezzo e assegna di conseguenza i canali stereo. È una di quelle piccole attenzioni che eliminano un micro-fastidio quotidiano, contribuendo a un’esperienza d’uso veramente fluida e priva di attriti.

Prestazioni e autonomia

Sul fronte dell’autonomia, i Shokz OpenDots ONE stabiliscono un nuovo punto di riferimento per la categoria. I dati dichiarati dal produttore sono già di per sé impressionanti: fino a 10 ore di riproduzione musicale con una singola carica per gli auricolari, e un totale di 40 ore sfruttando la riserva di energia della custodia. Nei miei test, utilizzando un mix di ascolto musicale con codec AAC a un volume medio del 50-60% e circa un’ora di chiamate al giorno, sono riuscito a ottenere costantemente tra le 8.5 e le 9 ore di utilizzo continuo. È un risultato eccezionale che cambia radicalmente il paradigma d’uso. Questi non sono auricolari da ricaricare ogni sera; sono un dispositivo che può tranquillamente coprire un’intera, intensa giornata lavorativa e anche il tragitto di ritorno.

La riserva totale di 40 ore si traduce, in termini pratici, nella possibilità di dimenticarsi del caricabatterie per quasi un’intera settimana lavorativa, anche con un uso moderatamente intenso. Questa longevità è il pilastro che sostiene la loro vocazione di “compagno per tutto il giorno”. La gestione della ricarica è altrettanto flessibile e performante. La funzione di ricarica rapida è estremamente utile nelle situazioni di emergenza: inserendo gli auricolari scarichi nella custodia per soli 10 minuti, si ottengono circa 2 ore di ascolto aggiuntivo, più che sufficienti per un allenamento o un lungo spostamento. Ma la vera chicca, che li eleva a prodotto di fascia premium, è la compatibilità con la ricarica wireless standard Qi. Poter semplicemente appoggiare la custodia sulla basetta di ricarica che già si usa per lo smartphone è una comodità che, una volta provata, diventa irrinunciabile. È un dettaglio che li differenzia nettamente da alcuni diretti concorrenti, come i Bose Ultra Open Earbuds, e che ne giustifica in parte il posizionamento sul mercato. Le prestazioni energetiche sono, senza mezzi termini, il loro cavallo di battaglia più convincente.

Test

Per mettere alla prova le promesse degli Shokz OpenDots ONE, ho strutturato i miei test attorno a quattro scenari d’uso realistici, cercando di replicare le sfide di una giornata-tipo. Ho voluto valutare non solo la qualità audio in sé, ma anche come questa interagisce con l’ambiente circostante, che è il vero banco di prova per un prodotto open-ear.

Il primo scenario è stato l’ufficio open-space. Qui, gli OpenDots ONE si sono rivelati compagni eccellenti. Ho potuto ascoltare musica strumentale a basso volume per concentrarmi, senza perdere la capacità di sentire un collega che mi chiamava o il telefono dell’ufficio che squillava. La consapevolezza ambientale è totale e naturale, molto diversa da una modalità “trasparenza” artificiale. Tuttavia, è emerso anche il primo limite: la fuga di suoni. Con il volume impostato oltre il 60%, un collega seduto a circa due metri di distanza ha confermato di poter sentire un debole “eco” della mia musica, specialmente le frequenze più alte. In un ambiente molto silenzioso, la privacy non è assoluta.

Il secondo test è stato il tragitto urbano, un mix di camminata su strade trafficate e un viaggio in autobus. Camminando, la capacità di sentire il traffico circostante è un enorme vantaggio in termini di sicurezza. L’audio dei podcast era chiaramente udibile, anche se ho dovuto alzare il volume per contrastare il rumore di fondo. Il vero problema si è presentato in autobus: il rombo del motore e il chiacchiericcio dei passeggeri hanno reso l’ascolto della musica molto difficile. Le frequenze basse, in particolare, venivano completamente cancellate dal rumore ambientale, costringendomi ad alzare il volume a livelli quasi fastidiosi. Questo conferma una legge fisica ineludibile: senza isolamento, il rumore vince.

Il terzo scenario è stato la palestra. Durante una sessione di ciclismo stazionario e sollevamento pesi, la stabilità si è dimostrata impeccabile. Nonostante il sudore e i movimenti, gli auricolari non si sono mossi di un millimetro. La certificazione IP54 mi ha dato la tranquillità di non dovermi preoccupare del sudore. In questo contesto, poter sentire gli annunci della palestra o un istruttore è stato utile. Contrariamente a quanto suggerito da Shokz, che non li promuove per la corsa, li ho provati per una breve corsetta sul tapis roulant e non ho riscontrato alcun problema di stabilità.

Infine, ho testato la qualità delle chiamate in tre ambienti: una stanza silenziosa, un bar affollato e una strada ventosa. In ambiente silenzioso, la mia voce è risultata cristallina all’interlocutore. Nel bar, i 4 microfoni AI hanno fatto un lavoro discreto nel sopprimere il brusio di fondo, anche se la mia voce è apparsa leggermente più processata e meno naturale. La prova del nove, la strada ventosa, ha mostrato i limiti della tecnologia: il vento ha creato turbolenze significative nei microfoni, rendendo la conversazione a tratti difficoltosa per chi era dall’altra parte.

Approfondimenti

L’architettura sonora: DirectPitch™ e Bassphere™ alla prova dei fatti

Andiamo più a fondo nelle tecnologie che definiscono l’esperienza audio degli Shokz OpenDots ONE. Non si tratta di semplici altoparlanti miniaturizzati; c’è una notevole ingegneria acustica al lavoro. La prima, DirectPitch™, è la risposta di Shokz al problema endemico degli auricolari open-ear: la fuga di suono (sound leakage). Invece di sparare il suono in tutte le direzioni, questa tecnologia utilizza un approccio simile al “sound beaming”. Attraverso un’attenta progettazione delle aperture e l’uso di onde sonore in controfase, il sistema cerca di dirigere il fascio acustico primario verso il canale uditivo, cancellando al contempo le onde che si propagherebbero all’esterno. Funziona? La risposta è: in parte. Nel mio test in ufficio, con musica a un volume del 50%, il mio collega non sentiva nulla. Alzando al 70%, però, le percussioni più acute e i piatti della batteria diventavano debolmente udibili. La tecnologia mitiga il problema, ma non lo elimina. È un compromesso fisico che permette di ascoltare in un ufficio mediamente rumoroso senza disturbare, ma non garantisce la privacy assoluta di una biblioteca.

La seconda tecnologia chiave è Bassphere™. Come accennato, la sfida è ottenere bassi convincenti senza un sigillo acustico. L’approccio a doppio driver è ingegnoso e, all’ascolto, efficace. Ho provato brani notoriamente impegnativi per le basse frequenze, come “Limit to Your Love” di James Blake o “Angel” dei Massive Attack. Il risultato è sorprendente per un open-ear. I bassi ci sono, sono presenti e hanno un buon impatto. La descrizione più accurata è “punchy”, ovvero un basso percussivo e veloce, ottimo per ritmi elettronici e hip-hop. Quello che manca, inevitabilmente, è il “sub-bass”, quella sensazione profonda e risonante che fa vibrare il petto. Non si ottiene il rumble, ma si ottiene il kick. È una resa dei bassi che privilegia il ritmo e l’energia piuttosto che la profondità abissale, una scelta intelligente e quasi obbligata per questo form factor.

Dolby Audio: espansione della scena o puro marketing?

L’inclusione del marchio Dolby Audio sulla scatola di un paio di auricolari open-ear ha suscitato in me un certo scetticismo iniziale. Spesso, queste collaborazioni si traducono in un semplice preset di equalizzazione con un nome altisonante. Con gli Shokz OpenDots ONE, fortunatamente, l’implementazione è più sottile e, in alcuni contesti, genuinamente efficace. Ho testato la funzione, attivabile tramite l’app Shokz, su tre tipologie di contenuti molto diversi.

Con la musica, i risultati sono stati contrastanti. Su brani rock ben prodotti, come “Bohemian Rhapsody” dei Queen, l’attivazione del Dolby Audio ha effettivamente ampliato la percezione della scena sonora. Gli strumenti sembravano provenire da punti leggermente più definiti e distanziati, creando un’esperienza più ariosa. Tuttavia, su tracce più semplici o con molta compressione, l’effetto si è trasformato in un riverbero artificiale che, a mio avviso, snaturava il mix originale. Non è un pulsante magico che migliora tutto, ma uno strumento che può valorizzare registrazioni di alta qualità.

Il contesto in cui il Dolby Audio mi ha convinto di più è stato durante la visione di film su un tablet. Guardando una scena d’azione di “Blade Runner 2049”, l’elaborazione ha aggiunto un senso di spazialità e immersione che la modalità standard non possedeva. Le esplosioni sembravano avere più profondità e il sound design ambientale avvolgeva maggiormente l’ascoltatore. Non è paragonabile a un vero sistema surround, ma migliora tangibilmente l’esperienza cinematografica in mobilità.

Infine, con i podcast, l’effetto è stato meno desiderabile. L’elaborazione tende a rendere le voci leggermente più “cavernose” e meno dirette. Per l’ascolto di contenuti parlati, ho trovato il preset “Vocal” dell’equalizzatore Shokz molto più efficace, in quanto si limita a enfatizzare le medie frequenze dove risiede la voce umana, migliorandone l’intelligibilità senza aggiungere artefatti. In conclusione, il Dolby Audio non è puro marketing; è una funzione che ha un impatto reale, ma il suo valore dipende enormemente dal contenuto. È un’opzione piacevole da avere, specialmente per i film, ma che va usata con cognizione di causa.

Ergonomia e vestibilità: il comfort sulla lunga distanza

La caratteristica più elusiva e soggettiva di qualsiasi dispositivo indossabile è il comfort a lungo termine. Un auricolare può sembrare perfetto per i primi dieci minuti, per poi trasformarsi in uno strumento di tortura dopo due ore. Per valutare questo aspetto cruciale, ho indossato gli Shokz OpenDots ONE per un’intera giornata lavorativa, dalle 9 del mattino alle 18, togliendoli solo per la pausa pranzo.

L’esperienza è stata notevole. Il processo di indossarli diventa quasi un gesto automatico dopo poche volte: si aggancia la parte con l’altoparlante al bordo superiore dell’orecchio e si fa scivolare il cilindro della batteria dietro il lobo. Il JointArc™ in nickel-titanio fa il resto, applicando una pressione minima ma sufficiente a tenerli saldamente in posizione. Per la prima ora, si è consapevoli di avere qualcosa sulle orecchie. Poi, accade una piccola magia: ci si dimentica di averli. Il peso di soli 6.5g e la distribuzione bilanciata fanno sì che il cervello smetta di registrarne la presenza. Più volte durante la giornata mi sono toccato l’orecchio per verificare se fossero ancora lì.

Un punto cruciale per molti, me compreso, è la compatibilità con gli occhiali. Qui, gli OpenDots ONE eccellono. A differenza dei modelli con archetto che passa sopra l’orecchio, questo design a clip non interferisce minimamente con le stanghette degli occhiali. Ho potuto mettere e togliere gli occhiali liberamente senza spostare gli auricolari. Lo stesso vale per cappelli o berretti. Dopo circa sei ore di utilizzo continuativo, ho iniziato a percepire un lievissimo punto di pressione nella parte interna della conca, dove poggia il modulo dell’altoparlante. Non era dolore o fastidio, ma una semplice consapevolezza del contatto. È bastato spostarli di un paio di millimetri per far svanire la sensazione. È un’inezia, ma dimostra che anche il design più ergonomico ha dei limiti soggettivi legati all’anatomia unica di ogni orecchio. Nel complesso, però, posso affermare che sono tra gli auricolari più comodi che abbia mai provato, perfettamente adatti a un utilizzo prolungato.

La qualità in chiamata: i microfoni AI contro il caos urbano

In un mondo di lavoro ibrido e comunicazione costante, la capacità di un paio di auricolari di gestire le chiamate è tanto importante quanto la loro resa musicale. Shokz ha equipaggiato gli OpenDots ONE con un arsenale di 4 microfoni e algoritmi di cancellazione del rumore basati su IA, una dotazione hardware che sulla carta promette faville. Ho messo alla prova queste promesse in una serie di chiamate, registrando l’audio per un’analisi più oggettiva e chiedendo feedback diretti ai miei interlocutori.

In un ambiente controllato e silenzioso come il mio studio, la qualità è stata eccellente. La mia voce è stata descritta come “piena, chiara e naturale”, quasi indistinguibile da quella catturata dal microfono dello smartphone. È lo scenario ideale, e qui gli OpenDots ONE passano il test a pieni voti.

La sfida si è fatta più interessante in un bar mediamente affollato. Qui, l’IA è entrata in gioco in modo evidente. I miei interlocutori hanno confermato di poter sentire la mia voce chiaramente, ma hanno anche notato che il rumore di fondo (tazzine, chiacchiericcio) era presente, sebbene “attutito” e “in secondo piano”. La mia voce, a loro dire, suonava leggermente più sottile e digitale, un chiaro segno dell’elaborazione software che stava lavorando per isolarla. La conversazione è rimasta perfettamente comprensibile, ma la naturalezza si è in parte persa.

La prova finale, una passeggiata lungo una strada con un vento moderato, ha rivelato il tallone d’Achille di quasi tutti gli auricolari true wireless. Nonostante i 4 microfoni, le raffiche di vento hanno colpito direttamente l’array, creando delle turbolenze che hanno reso la mia voce intermittente e difficile da capire. L’algoritmo ha faticato a distinguere il rumore del vento dalla mia voce. Questo conferma un quadro generale: gli Shokz OpenDots ONE sono ottimi per le chiamate in ambienti interni o con rumore di fondo costante e prevedibile, ma la loro efficacia diminuisce drasticamente in presenza di vento forte, un limite fisico difficile da superare.

Interfaccia e controlli: l’usabilità del sistema touch

L’interazione fisica con un dispositivo indossabile è un elemento fondamentale dell’esperienza utente. Un sistema di controllo intuitivo e affidabile può rendere un prodotto un piacere da usare, mentre uno macchinoso può generare frustrazione quotidiana. Purtroppo, è proprio su questo fronte che gli Shokz OpenDots ONE mostrano la loro debolezza più significativa. La scelta di un’interfaccia interamente touch, priva di pulsanti fisici, unita a una logica di controllo estremamente limitata, rappresenta un passo falso in un prodotto altrimenti ben progettato.

I controlli si basano su due gesti principali: un doppio tocco su una qualsiasi delle superfici dell’auricolare (l’archetto o il cilindro della batteria) e un “pizzicotto” a due dita sul cilindro della batteria. Il doppio tocco è permanentemente assegnato alla funzione play/pausa e alla gestione delle chiamate (rispondi/termina). Non è personalizzabile. Questo lascia un solo gesto, il pizzicotto prolungato, per tutte le altre funzioni. E qui sta il problema: tramite l’app Shokz, è possibile assegnare a questo gesto una sola funzione tra tre opzioni: controllo del volume, cambio traccia (avanti/indietro) o attivazione dell’assistente vocale.

Questa è una limitazione sconcertante. Se si sceglie di controllare il volume, si rinuncia alla possibilità di saltare una canzone direttamente dagli auricolari. Se si privilegia il cambio traccia, si deve ricorrere al telefono per regolare il volume. È un compromesso che non dovrebbe esistere in un prodotto di questa fascia di prezzo nel 2025. Inoltre, il gesto del “pizzicotto” a due dita, sebbene affidabile nel riconoscimento, è intrinsecamente goffo da eseguire in movimento, ad esempio mentre si cammina o si corre. La stessa Shokz sembra aver riconosciuto questo limite, tanto che alcune indiscrezioni suggeriscono che una futura versione del prodotto reintrodurrà i pulsanti fisici. È un’ammissione implicita che, nel perseguire un’estetica ultra-minimalista, si è sacrificata una parte fondamentale dell’usabilità quotidiana.

Analisi della concorrenza: la sfida ai Bose Ultra Open e oltre

Gli Shokz OpenDots ONE non entrano in un mercato vuoto. Il segmento degli auricolari open-ear di fascia alta è in fermento, con diversi contendenti che si sfidano a colpi di design e innovazione. Il confronto più diretto e inevitabile è con i Bose Ultra Open Earbuds. Bose ha di fatto definito l’estetica di questa categoria e si posiziona come il benchmark premium. Mettendoli a confronto, emergono differenze nette. Sul prezzo, Shokz vince a mani basse: i 199€ di listino sono significativamente inferiori ai circa 299€ richiesti per i Bose. Anche sull’autonomia, il vantaggio di Shokz è schiacciante, con 10 ore contro le 7.5 di Bose e, soprattutto, una custodia che offre 40 ore totali contro le 27, con in più la comodità della ricarica wireless, assente nei Bose. Dal punto di vista sonoro, il confronto è più sfumato: le recensioni concordano nel definire il suono dei Bose come leggermente più equilibrato e raffinato, mentre gli Shokz offrono bassi più “punchy” e un’esperienza forse più energica.

All’interno della stessa famiglia Shokz, il rivale più prossimo è l’OpenFit 2+. Quest’ultimo, con il suo design ad archetto sopra l’orecchio, è più orientato allo sport intenso, offrendo una stabilità forse superiore e, soprattutto, dei pulsanti fisici che risolvono il problema dei controlli touch. La scelta tra i due dipende quindi dall’uso primario: OpenDots ONE per la vita di tutti i giorni e lo sport leggero, OpenFit 2+ per i runner e gli atleti più esigenti.

Guardando oltre, troviamo i Sony LinkBuds, un’altra interpretazione unica del concetto open-ear con il loro driver a forma di anello. Offrono un’esperienza di consapevolezza ambientale ancora più “aperta”, ma pagano dazio in termini di resa dei bassi e autonomia, nettamente inferiori a quelle degli OpenDots ONE. Infine, per chi cerca un’alternativa più economica, i JBL Soundgear Sense rappresentano un’opzione valida. Offrono un design simile (con archetto) e una buona qualità audio a un prezzo inferiore, ma rinunciano alla raffinatezza costruttiva, alla compattezza e all’ecosistema software evoluto di Shokz. In questo panorama, gli Shokz OpenDots ONE si posizionano in modo intelligente: offrono un pacchetto premium quasi completo a un prezzo più aggressivo del leader di mercato, facendo leva su un’autonomia imbattibile come principale argomento di vendita.

Funzionalità

Al di là della qualità audio e del design, sono le funzionalità “intelligenti” a definire l’esperienza d’uso quotidiana degli Shokz OpenDots ONE, trasformandoli in un accessorio quasi invisibile e privo di attriti. La caratteristica più importante in un contesto multi-dispositivo è senza dubbio il Multipoint Pairing. La possibilità di avere gli auricolari connessi simultaneamente al laptop e allo smartphone è una vera svolta. Durante i miei test, ho potuto ascoltare musica dal mio MacBook e, nel momento in cui è arrivata una chiamata sull’iPhone, gli auricolari hanno messo in pausa la musica e sono passati automaticamente alla telefonata, per poi riprendere la riproduzione al termine. Il tutto in modo fluido e senza alcun intervento manuale.

Un’altra innovazione che semplifica la vita è la Dynamic Ear Detection. L’assenza di un auricolare designato come “destro” o “sinistro” elimina un piccolo ma costante fastidio. Si possono prendere dalla custodia senza guardare, indossarli su qualsiasi orecchio, e il sistema assegnerà automaticamente i canali stereo corretti. È una di quelle accortezze che dimostrano un’attenzione profonda per l’usabilità reale. A questo si aggiunge la Smart Wear Detection: sensori di prossimità rilevano quando gli auricolari vengono indossati o rimossi, mettendo automaticamente in play o in pausa la riproduzione. È una funzione comoda, anche se nei miei test ho notato un leggero ritardo, circa un secondo o due, prima che la musica si fermasse.

Infine, l’intero pacchetto di funzionalità è orchestrato dalla Shokz App, che agisce come un pannello di controllo completo. Da qui si può non solo personalizzare l’audio e i controlli, ma anche attivare funzioni specifiche come la modalità a bassa latenza per i video o gestire gli aggiornamenti. L’insieme di queste caratteristiche crea un’esperienza coesa e intelligente, dove la tecnologia lavora in sottofondo per rendere l’interazione con il dispositivo il più naturale e semplice possibile.

Pregi e difetti

Dopo giorni di test intensivi in molteplici scenari, è possibile tracciare un bilancio chiaro e bilanciato degli Shokz OpenDots ONE. Nessun prodotto è perfetto, e questi auricolari non fanno eccezione. La loro eccellenza in alcuni ambiti è controbilanciata da compromessi in altri. Ecco una sintesi dei punti di forza e di debolezza che ho riscontrato.

Pregi:

Comfort e leggerezza eccezionali, ideali per un utilizzo prolungato per l’intera giornata. Autonomia ai vertici della categoria ( 10h + 30h ), supportata da una comoda e pratica ricarica wireless. Qualità audio sorprendentemente buona per un design open-ear, con bassi presenti e una resa generale energica. Design elegante, discreto e molto stabile, perfettamente compatibile con occhiali e cappelli. Connettività Multipoint solida e un’applicazione companion completa e intuitiva.



Difetti:

Sistema di controlli touch estremamente limitato nella personalizzazione e poco pratico nell’uso quotidiano. Le prestazioni audio vengono inevitabilmente compromesse in ambienti molto rumorosi, dove il suono esterno sovrasta la musica. La fuga di suoni (sound leakage) è percettibile in ambienti silenziosi a volumi medio-alti, limitando la privacy. La qualità delle chiamate, sebbene buona in condizioni ideali, si degrada notevolmente in presenza di vento.



Prezzo

Gli Shokz OpenDots ONE sono stati lanciati sul mercato italiano con un prezzo di listino ufficiale di 199€. Questo posizionamento li colloca in una fascia di mercato precisa e strategica. Da un lato, sono significativamente più accessibili del loro principale concorrente di riferimento, i Bose Ultra Open Earbuds, che si attestano intorno ai 299€. Questo differenziale di 100€ è un argomento di vendita estremamente potente, specialmente considerando che, su alcuni fronti come l’autonomia e la presenza della ricarica wireless, l’offerta di Shokz è oggettivamente superiore.

Dall’altro lato, sono più costosi di altre alternative open-ear presenti sul mercato, come quelle di JBL o Soundcore, che si possono trovare nella fascia tra i 120€ e i 160€. Cosa giustifica questo premio di prezzo rispetto alle opzioni più economiche? Il valore percepito degli OpenDots ONE risiede in un pacchetto complessivo di grande coerenza: la qualità dei materiali, la raffinatezza del design, l’autonomia da record, l’ecosistema software maturo e l’affidabilità del brand Shokz nel settore open-ear.

Il prezzo di 199€ appare quindi corretto e giustificato per il target di utenza a cui si rivolgono. Non sono un prodotto per tutti, ma per coloro che cercano un’esperienza open-ear premium, con un focus su comfort e autonomia per l’intera giornata, il rapporto qualità-prezzo è decisamente convincente. Si paga per un prodotto rifinito, performante e supportato da un’azienda specializzata, senza raggiungere le cifre, forse eccessive, richieste dal leader di mercato.

Conclusioni

Al termine di questa lunga analisi, il verdetto sugli Shokz OpenDots ONE è decisamente positivo. Rappresentano una delle migliori, se non la migliore, interpretazione del concetto di auricolare open-ear per la vita di tutti i giorni. Shokz ha distillato la sua esperienza nel settore in un prodotto maturo, elegante e incredibilmente performante dove più conta: comfort e autonomia.

Li consiglio senza riserve a professionisti che lavorano in uffici open-space, a pendolari che necessitano di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, a chi pratica sport leggero e a chiunque cerchi un dispositivo audio da indossare dalla mattina alla sera senza quasi accorgersene. Sono perfetti per ascoltare podcast, audiolibri e per gestire chiamate e musica durante una giornata dinamica.

Al contrario, non sono la scelta giusta per l’audiofilo purista che cerca un ascolto critico e isolato, né per il viaggiatore frequente che ha bisogno di una cancellazione attiva del rumore per affrontare un volo intercontinentale. Anche gli utenti che esigono controlli fisici completi e immediati potrebbero trovarli frustranti. Non sono gli auricolari per isolarsi dal mondo, ma quelli per musicare il proprio. E in questo, riescono in modo superbo. Attualmente sono disponibili su Amazon Italia.