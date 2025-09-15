Internet ultraveloce: fibre ottiche cave accelerano il traffico dati

Immagina di connetterti ad Internet con ritardi quasi pari a zero, dove il segnale percorre i cavi non attraverso il vetro ma attraverso canali d’aria, riducendo drasticamente le perdite e accelerando la trasmissione dati. È questo il salto tecnologico offerto dalle fibre ottiche cave (hollow-core fibers), che stanno emergendo come alternativa avanzata ai tradizionali fili in vetro. Queste fibre sono progettate per far passare la luce principalmente attraverso l’aria, minimizzando l’interazione con i materiali solidi che normalmente rallentano e attenuano il segnale.

Grazie a nuovi design altamente ingegnerizzati, si sono raggiunti livelli di perdita di segnale molto bassi, inferiori a quelli delle fibre in vetro migliori. Ciò permette di trasmettere dati su distanze maggiori senza dover installare amplificatori e ripetitori così frequentemente. Il risultato è che reti sottomarine, dorsali Internet e collegamenti tra data center potranno funzionare con latenza più bassa e costi di manutenzione inferiori.

Fibre ottiche cave: una svolta per velocità e latenza

Le fibre cave permettono una velocità di propagazione del segnale vicina a quella della luce nel vuoto, superiore a quella che si ottiene quando la luce viaggia nel vetro. Questo si traduce in una latenza ridotta poiché i ritardi tra invio e ricezione del segnale diminuiscono sensibilmente, cosa utile non solo per videogiochi o streaming, ma soprattutto per connessioni critiche tra server, cloud e applicazioni real-time.

Un altro parametro chiave è la perdita (attenuation): nei modelli migliori recenti, la perdita è a circa 0,09 dB/km, un valore che fino a poco tempo fa sembrava impossibile da raggiungere per fibre cave operative su lunghe distanze. In confronto, le fibre di vetro attuali hanno una perdita maggiore, e spesso richiedono ripetitori più frequenti.

Inoltre, la banda utile (lo spettro delle lunghezze d’onda che possono essere usate) è molto più ampia. Si possono trasmettere su frequenze che prima non erano pratiche per il vetro, migliorare la trasmissione di segnali multiplexati (più canali nello stesso filo) e sostenere trasferimenti molto più veloci. In alcuni casi si parla di guadagni di banda e velocità fino al 45% o più rispetto alle fibre tradizionali, in condizioni ottimali.

Limiti attuali e sfide da superare

Nonostante i progressi impressionanti, la tecnologia non è ancora perfetta. Le fibre cave sono più complesse da produrre. La produzione su larga scala non è ancora stata consolidata e il costo è alto. Anche la standardizzazione (fare in modo che produttori, operatori e infrastrutture possano usare lo stesso tipo di fibre senza compatibilità incerta) è un ostacolo. Perché queste fibre vengano usate su vasta scala, occorre che i costi scendano, che il supporto tecnico per la posa sia sviluppato e che le reti esistenti possano integrarle.