Moto G 2026 e Moto G Play 2026, trapelano renders e specifiche

Il produttore tech Motorola ara per ampliare la sua gamma di smartphone Motorola Moto G. In particolare, nel corso dei prossimi giorni annuncerà in veste ufficiale sul mercato i nuovi Moto G 2026 e Moto G Play 2026. Entrambi i modelli sono stati i protagonisti delle ultime indiscrezioni emerse in rete. In particolare, nel corso delle ultime ore sono emersi rumors sulle specifiche tecniche ed alcune immagini renders.

Motorola Moto G 2026 e Moto G Play 2026, ecco presunte specifiche e renders

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune immagini renders e rumors sulle specifiche dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Morotola. A pubblicare questi nuovi renders e informazioni, in particolare, è stato il noto sito web del settore Android Headlines. Per quanto riguarda il punto di vista estetico, entrambi gli smartphone sembra che condivideranno il design.

Su entrambi sarà infatti presente un display piuttosto esteso e con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore per i selfie. Le cornici attorno allo schermo sono abbastanza ottimizzate, anche se quella in basso risulta più pronunciata. Entrambi gli smartphone sembra che potranno contare sulla presenza di una porta di ricarica USB Type C e del Jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Il display avrà una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, entrambi gli smartphone saranno alimentati da uno degli ultimi soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 6300. Su entrambi saranno presenti tagli di memoria con 4 GB di RAM.