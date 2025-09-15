Apple Mac Mini imperdibile: Amazon vi regala oltre 100€ di sconto

Un totale di 16 GB di memoria unificata e 256 GB di archiviazione SSD sono solamente alcuni degli elementi che contraddistinguono questo Apple Mac Mini. Un device realizzato dal famoso marchio con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di utenti. Oggi, però, anche Amazon vuole andare incontro alle vostre esigenze proponendo un prezzo del tutto speciale per poterlo acquistare.

Con uno sconto del 18% sul prezzo di listino, infatti, questo Apple Mac Mini può essere vostro risparmiando una cifra importante rispetto ad altri giorni. Perché, dunque, non approfittarne subito?

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Apple Mac Mini oggi in offerta su Amazon

Oltre a 16 GB di memoria unificata e 256 GB di archiviazione SSD, questo Apple Mac Mini si contraddistingue grazie a un design del tutto leggero e compatto. Con i suoi 12,7 cm per lato, questo device può essere definito un concentrato di performance. È stato riprogettato attorno al chip Apple per sfruttare al massimo la velocità e le prestazioni dello straordinario M4. Oltre a ciò, non mancano tante comode porte, anche davanti.

Nello specifico, sono presenti porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet sul retro e, per la prima volta, porte USB-C e jack per cuffie davanti. Le prestazioni, invece, come anticipato vengono ottimizzate e garantite in ogni istante dalla presenza del potente chip M4. Quest’ultimo offre performance spettacolari e rende tutto immediato e fluido.

Infine, è bene sapere che l’Apple Mac Mini funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple. E’ infatti possibile copiare e incollare qualcosa da iPhone al Mac, oltre a inviare messaggi di testo o rispondere alle chiamate FaceTime. Approfittando subito dello sconto del 18%, questo Apple Mac Mini può essere vostro pagando solamente 599 euro anziché 729 euro. La spedizione è gratuita.