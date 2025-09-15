Plastica, il plasma riesce a riciclarla in meno di 0,01 secondi

Grazie alle nuove tecnologie introdotte nel campo del riciclo è stato possibile riutilizzare anche dei materiali che fino ad ora non potevano essere scomposti. Se però alcuni materiali potevano essere riutilizzabili, il processo di riciclo era molto inquinante e poco efficiente. Con i nuovi studi condotti dalla Korea Institute of Machinery and Materials, i ricercatori hanno sviluppato delle metodologie per il riciclo della plastica utilizzando il plasma. Infatti la plastica veniva riciclata utilizzando dei metodi che creavano delle particelle inquinanti per l’ ambiente. Con il nuovo processo non vengono prodotte questo tipo di scorie per qui risulta molto più efficiente e pulito.

Una particolarità del nuovo processo è la sua velocità: il plasma alimentato a idrogeno riesce a trasformare la plastica in materie prime in meno di 0,01 secondi. La nuova tecnologie utilizza una torcia al plasma alimentata esclusivamente da idrogeno, il che la rende molto meno inquinante. La torcia riesce a raggiungere una temperatura di 2.000 gradi centigradi, dove le catene polimeriche che tengono unita la plastica si spezzano e si formano altri composti chimici. La differenza con il metodo precedente, la pirolisi, è l’ elevata selettività del processo poiché raggiunge il 70% e il 90%.

Plastica, metodo innovativo per il riciclo

L’ utilizzo dell’ idrogeno nel processo è fondamentale se pensiamo che quest’ ultimo evita la formazione della fuliggine durante il processo. Questo infatti succedeva con il carbonio che bruciando ad alte temperature rilasciava un velo di polvere nera molto dannosa. Adesso le sostanze prodotte sono più efficienti e soprattutto più rinnovabili dato che il processo di riciclo non utilizza combustibili dannosi per l’ ambiente. I test che sono stati effettuati successivamente hanno rivelato come il costo di produzione dell’ etilene con questa nuova tecnologia sia paragonabile a quello ottenuto dalle fonti fossili. Tutto questo si traduce in una diminuzione dei costi rendendo il processo anche più conveniente. Secondo gli studi, se il sistema venisse alimentato ad energia solare, potrebbe diventare anche ad emissioni zero.

Con le nuove tecnologie per il riciclo della plastica si avrà l’ opportunità di migliorare la qualità della plastica e diminuire l’ inquinamento dovuto al suo utilizzo. Oltretutto sarà anche più green il processo di riciclo.