Luna Ring 2.0, nuovo avversario per Samsung e Oura

Arriva sul mercato degli indossabili un nuovo dispositivo molto promettente che potrebbe rivelarsi un valido avversario persino per Samsung e Oura. Si chiama Luna Ring 2.0 ed è già disponibile a livello internazionale grazie all’ annuncio in occasione dell’ apertura di IFA 2025 a Berlino. Il dispositivo è un’ anello smart con molte qualità e funzioni veramente fondamentali per la sua categoria. Per questo motivo potrebbe cambiare il ruolo delle altre società nel mercato internazionale. Secondo la società, Luna Ring 2.0 sarebbe disponibile e acquistabile in oltre 70 mercati inclusa l’ Italia.

Per il momento il prezzo del dispositivo parte da 300 dollari o 256 euro, il che fa pensare ad un dispositivo di qualità. Probabilmente se il nuovo dispositivo sarà apprezzato dagli utenti, la società potrebbe pensare di allargare il range di disponibilità ad altri mercati. Questo dispositivo è la conferma che il mercato internazionale accetta anche altri dispositivi che non abbiano il marchio Samsung o Oura, per questa categoria. Gli anelli smart saranno fondamentali nello sviluppo di una società in cui è necessario avere tutto a portata di mano e tenere sotto controllo i parametri più importanti.

Luna Ring 2.0, vediamo le caratteristiche dell’ anello smart

Le specifiche tecniche del dispositivo rivelano un’ autonomia quasi quadruplicata rispetto agli anelli smart più diffusi. Questo grazie alla nuova custodia di ricarica simile a quella degli auricolari TWS. Luna Ring 2.0 sarà dotato del sistema operativo Life OS, molto utile per interpretare i dati raccolti al meglio. L’ intelligenza artificiale integrata è molto utile soprattutto per analizzare i ritmi cardiaci, i segnali dei biomarcatori, le abitudini personali e i dati contestuali. Tutto questo per creare un dispositivo dinamico in grado di adattarsi a varie condizioni di utilizzo. L’ anello smart è stato realizzato in acrilico e una lega di alluminio e pesa tra i 3 e i 5 grammi. Le funzioni integrate includono tracking dell’ attività sportiva, tracking della qualità del sonno tracking del ciclo mestruale, tracking del livello di stress, guide e suggerimenti quotidiani per l’ allenamento.

Luna Ring 2.0 è l’ anello smart intelligente per mira ad avanzare nuove tipologie di tecnologie per migliorare i prodotti e assecondare le richieste degli utenti sulle loro capacità.