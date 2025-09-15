Luna Ring 2.0: il nuovo dispositivo arriva in tutto il mondo

Il settore degli indossabili si prepara all’arrivo di un nuovo dispositivo. Si tratta del Luna 2.0 Smart Ring, pronto a farsi conoscere su scala globale. L’annuncio è arrivato nel contesto dell’IFA 2025 di Berlino. Finora la distribuzione è stata limitata a pochi territori, ma le cose stanno per cambiare. Il dispositivo punta a sfidare gli anelli Oura e Samsung. Ciò grazie ad un’autonomia senza precedenti. Con la una custodia di ricarica la batteria può durare fino a quattro volte di più rispetto ai concorrenti. E non è tutto. Una delle novità più interessanti è Life OS, un sistema operativo progettato per andare oltre la semplice raccolta di dati. Integrando ritmi circadiani, segnali biometrici, abitudini personali e contesto quotidiano, il software crea un livello di intelligenza dinamica che promette di capire meglio corpo e mente e di suggerire comportamenti ottimali in tempo reale.

Nuovi Luna 2.0 Smart Ring: ecco cosa sappiamo

La combinazione di acrilico e lega di alluminio lo rende leggero, tra i 3 e i 5 grammi, e resistente fino a 5 ATM. Tra le sue funzioni principali ci sono il monitoraggio dell’attività fisica, della qualità del sonno in maniera approfondita, del ciclo mestruale e dei livelli di stress. Insieme a guide quotidiane personalizzate per allenamento e benessere. Per adattarsi a ogni dito, è disponibile in diverse misure, e la casa madre offre un kit gratuito per scegliere quella giusta, comprese le spese di spedizione. Anche la varietà di colori è ampia: Rose Gold, Sunlit Gold, Midnight Black, Lunar Black e Stardust Silver.

Ora il nuovo anello smart può essere ordinato in oltre settanta paesi, e anche se il sito ufficiale gestisce solo pagamenti in dollari o sterline, chiunque inserisca un indirizzo italiano può completare il checkout senza problemi. Il prezzo indicativo è di 300 dollari, circa 256 euro al cambio attuale. Con possibili variazioni dovute ai tassi applicati dai diversi sistemi di pagamento come PayPal o Google Pay. Inoltre, Amazon ospiterà Luna Ring 2 nel corso del prossimo mese, anche se i dettagli sui mercati serviti restano da definire.