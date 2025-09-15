Insta360 GO Ultra, action camera leggera e piccolissima – Recensione

L’abbiamo attesa per tanto tempo, e finalmente è arrivata, Insta360 GO Ultra è il nuovo membro della serie GO, una piccola action camera (dal peso di soli 53 grammi), che offre comunque la possibilità di registrare liberamente in 4K, oltre a una serie di soluzioni che ne incrementano notevolmente l’usabilità in mobilità. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

La caratteristica principale sono proprio le dimensioni, Insta360 GO Ultra ha un peso di soli 53 grammi, perfetta per essere trasportata ovunque vogliate, anche considerando che raggiunge soli 46 x 45,7 x 18,3 millimetri nel suo standalone (ovvero senza protezioni o accessori). Considerandola in Action Pod (con schermo touch chiuso), il suo massimo è di 70,4 x 48,8 x 33,3 millimetri, davvero un’inezia.

Disponibile sul mercato in due colorazioni (bianco artico e nero notte), il prodotto offre certificazione IPX8 (per la resistenza fino a 10 metri di profondità), mentre l’action pod si ferma a IPX4. Sul corpo principale possiamo trovare il pulsante fisico per l’accensione/avvio delle riprese, oltre al sensore fotografico; per un migliore utilizzo è consigliato l’utilizzo dell’Action Pod, con estensione dell’autonomia della batteria, oltre a schermo touch (reclinabile) e nuovi pulsanti fisici sul lato.

Materiali ad ogni modo di ottima qualità generale, che la rendono estremamente salda e resistente, perfetta per l’utilizzo in mobilità o in ogni ambiente, grazie alle sue ottime resistenze che innalzano notevolmente la facilità di utilizzo, rendendola perfettamente adattabile agli stili di vita di milioni di persone nel mondo.

Hardware e Specifiche

Il fulcro di Insta360 GO Ultra è chiaramente il sensore da 1/1.28″, soluzione innovativa soprattutto nelle dimensioni (è il più grande della serie), grazie anche alla combinazione con il chip IA (realizzato con processo produttivo a 5 nanometri), l’utente si ritrova ad avere tra le mani una camera capace di natura di catturare molta più luce, senza avere la necessità di post-elaborazione. La massima risoluzione di ripresa è il 4K a 60fps, godendo nel contempo di un angolo di ripresa di 156 gradi e il massimo dei 50 megapixel raggiungibili (con supporto a PureShot, ma anche HDR e filtri vari).

La batteria è uno dei suoi punti di forza, sia per la possibilità di utilizzare la camera per circa 70 minuti, senza rischiare termal throttling o simili, ma anche per la possibilità di effettuare una ricarica dell’80% in 12 minuti circa, un plus non da poco per tutti coloro che necessitano di utilizzare il prodotto in continuità.

L’altro aspetto da non sottovalutare riguarda chiaramente la presenza della microSD rimovibile, soluzione di continuità che riprende quanto raccontato nel paragrafo precedente, facilitando di molto la vita di tutti coloro che vogliono continuare a riprendere, senza mai fermarsi.

L’action pod integra, come anticipato del resto, un display touchscreen da 2,5 pollici, utilissimo per avere sin da subito una visuale dell’inquadratura, rendendo il prodotto sicuramente più versatile e facilmente utilizzabile anche dagli utenti meno esperti. Qualitativamente ottimo, è preciso e affidabile, oltre che fungere anche da controller per lo scatto da remoto (fino ad una distanza massima di 10 metri).

L’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale aiuta a ridurre il rumore ambientale durante la registrazione, con voci chiare e nitide, anche se va detto che è comunque effettuabile il pairing, via bluetooth, di accessori di terze parti. Non mancano chiaramente all’appello tanti accessori, alcuni inclusi in confezione, altri acquistabili a parte, che estendono la versatilità del prodotto, adattandola a tutti gli effetti alle esigenze dei consumatori. Se in possesso di dispositivi Apple, segnaliamo il supporto al servizio “Dov’è“.

Video e Stabilizzazione

La qualità video di Insta360 GO Ultra è indiscussa, ancora di più se messa in rapporto e confronto con le dimensioni del prodotto stesso. I colori sono sufficientemente precisi e caldi, con un buon dettaglio e nitidezza, sebbene comunque non sia tra i top della categoria. Molto comoda la modalità PureVideo, consigliata in ambienti interni, con la sua capacità di incrementare notevolmente la luminosità e riducendo al minimo il rumore.

La stabilizzazione si affida al solito ottimo FlowState, con supporto a vari livelli regolabili dall’utente e l’horizon lock a 360°. Nel corso dei nostri test abbiamo più volte provato la camera sia durante passeggiate all’aria aperta, che in viaggi in bicicletta, e possiamo affermare di essere rimasti piacevolmente soddisfatti dalla qualità generale della ripresa, anche grazie alla possibilità di scegliere manualmente il livello della stabilizzazione.

Non mancano chiaramente all’appello varie modalità aggiuntive, adatte principalmente per i creator o gli utenti più creativi, che comprendono ad esempio il TimeShift, il Clarity Zoom, la modalità Ritratto, i PureShot, le Foto Live e altro ancora.

Conclusioni

In conclusione Insta360 GO Ultra è sicuramente una action camera da consigliare a tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto dalle piccolissime dimensioni, che possa essere facilmente trasportabile e che allo stesso tempo offra una qualità di ripresa (e di scatto) davvero elevata, in rapporto appunto alla sua portabilità e il prezzo di vendita. Il suo uso più classico è appesa con una clip alla maglietta o uno zainetto, più complicato pensare di utilizzarla tenendola direttamente in mano, per questi utilizzi sarebbe giusto virare verso altri modelli.

Tutto questo ha chiaramente un “prezzo da pagare”, che consiste appunto in una resa inferiore rispetto ad esempio alla sorella maggiore Insta360 X5, ma lo stesso si potrebbe capire direttamente dal prezzo, di vendita, di listino di 429 euro con il pack standard (che include, oltre alla camera, anche l’action pod e poco altro). Un prodotto versatile che ci sentiamo di consigliare a questa specifica porzione di utenti, sempre in movimento che voglia riprendere i propri viaggi (o simili), ma senza troppi pensieri.