HITTER: ecco il robot umanoide in grado di giocare a ping pong

Avreste mai immaginato di vedere un robot umanoide giocare a ping pong? Ebbene, tutto ciò è diventato realtà e la notizia sta facendo il giro del web. Parliamo di HITTER e nel video in cui viene mostrato è possibile vederlo portare a termine numerosi scambi contro giocatori umani.

Sapere qual è il dettaglio più particolare di tutto ciò? Il robot è in grado di giocare con colpi in gradi di mettere in difficoltà gli umani. A mostrare il video nei giorni scorsi è stato UC Berkeley. Proprio quest’ultimo è l’ideatore di questo innovativo robot. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni su HITTER.

HITTER: il robot umanoide che gioca a ping pong

Viene mostrato in un video del tutto interessante il robot umanoide in grado di giocare a ping pong. Nello specifico, UC Berkeley si è occupato della creazione di questa soluzione chiamata HITTER che oggi attira particolarmente l’attenzione di molti.

Non passa inosservato, infatti, questo robot che è in grado di effettuare qualunque movimento con totale naturalezza. Spostarsi lateralmente e rispondere ai colpi diventano, infatti, azioni naturali e dunque senza alcuno sforzo particolare. Tutto avviene con estrema rapidità e precisione, conducendo una partita con colpi che mettono in difficoltà anche gli umani.

Giunti a questo punto è naturale chiedersi come siano riusciti a creare un robot umanoide con tali capacità. Secondo quanto diffuso, il team di ricerca che si è occupato del progetto ha posto particolare attenzione sull’addestramento del sistema. Addestramento condotto utilizzando anche dati provenienti dal movimento umano. In tal modo i movimenti e, dunque, la meccanica di HITTER ricordano esattamente l’uomo e non i robot.

Un grande risultato quello che è stato ottenuto con la progettazione e realizzazione di questa soluzione. Tutto ciò conferma l’impegno del team per poter realizzare un robot in grado di battere anche gli umani.