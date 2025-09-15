La Dragon di SpaceX segna un nuovo capitolo per la ISS

È successo qualcosa di curioso sopra le nostre teste: la Stazione Spaziale Internazionale ha guadagnato qualche chilometro di quota grazie a SpaceX. Non è un evento da copertina patinata, eppure segna un passaggio importante nella vita quotidiana di quell’avamposto che da oltre vent’anni gira attorno al nostro pianeta. Il 3 settembre, la capsula cargo Dragon, impegnata nella missione CRS-33, non si è limitata a portare rifornimenti ed esperimenti, ma ha anche acceso i suoi motori per spingere un po’ più in alto l’intera struttura. Cinque minuti e tre secondi di accensione, tanto è bastato per far salire la ISS fino a quasi 420 chilometri di altitudine.

SpaceX spinge la ISS più in alto: la Dragon guida la nuova era dei rifornimenti orbital

A prima vista potrebbe sembrare un dettaglio tecnico, quasi banale, ma la verità è che questo tipo di manovre sono vitali. La stazione non galleggia nello spazio come un palloncino, anzi: l’atmosfera terrestre, per quanto sottile a quelle quote, la tira giù con una costanza sorprendente. Senza correzioni regolari, la sua orbita scenderebbe poco a poco, fino a renderne impossibile la permanenza. Per anni questo compito è stato affidato alle navette russe Progress, una routine affidabile che ha permesso alla ISS di restare là dove la conosciamo. Oggi però le cose stanno cambiando.

Con l’ombra del possibile ritiro della Russia dal programma entro il 2028, la NASA non può più contare soltanto su un partner. Ecco allora che Dragon, così come il cargo Cygnus, entra in gioco non solo come “corriere spaziale”, ma come vero e proprio custode della stazione. La manovra di settembre non è stata la prima, ma ha avuto il sapore della conferma: SpaceX è pronta a prendersi un ruolo sempre più grande, fino a gestire persino il capitolo finale della ISS. Quando arriverà il momento del rientro controllato, intorno al 2030-2031, sarà infatti una versione speciale di Dragon a guidare l’intera stazione verso il suo ultimo viaggio.

Nel frattempo, la capsula rimarrà agganciata fino a dicembre, forse gennaio, continuando a svolgere il suo compito ordinario: consegnare provviste, riportare campioni scientifici e perfino raccogliere rifiuti. È un po’ come vedere un camion dei trasporti che, oltre a scaricare merce, si occupa di regolare il traffico e di accompagnare i passeggeri. Solo che qui la “strada” è un’orbita a quasi 400 chilometri dalla Terra. E dietro ogni accensione di motori c’è il segnale di un futuro che si costruisce a piccoli passi, un futuro in cui la presenza americana nello spazio diventa sempre più autonoma e strategica.