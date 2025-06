INSTA360 X5: la registrazione a 360° raggiunge un nuovo livello, immagini perfette e prestazioni incredibili – Recensione

Insta360 torna a far parlare di sé con la nuova X5, una videocamera che si posiziona al vertice del mercato per quanto riguarda le riprese a 360°. Dopo averla testata per quasi un mese, siamo pronti a raccontarvi nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questo prodotto top di gamma. Dalle differenze con il modello precedente alle nuove funzionalità, passando per l’esperienza d’uso e le impressioni sul campo della nuovissima Insta360 X5. Disponibile per l’acquisto sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Confezione e accessori: un ecosistema completo

L’esperienza con un prodotto di alta gamma inizia fin dall’unboxing, e Insta360 non delude le aspettative. La Insta360 X5 ci è stata fornita in versione Essential Bundle, un pacchetto che si rivela subito non solo ricco, ma anche estremamente curato e funzionale. Aprendo la confezione, si percepisce immediatamente l’attenzione al dettaglio: ogni componente è alloggiato con precisione, trasmettendo un senso di ordine e qualità. Al centro di tutto, ovviamente, c’è la videocamera, ma è l’ecosistema di accessori a fare la differenza.

Nel dettaglio, l’Essential Bundle include:

L’ asta telescopica invisibile da 114 cm : un accessorio ormai iconico per Insta360, essenziale per ottenere le spettacolari riprese in stile drone o in terza persona che hanno reso celebri queste videocamere. L’algoritmo software cancella magicamente l’asta dal filmato finale, creando un effetto sbalorditivo.

: un accessorio ormai iconico per Insta360, essenziale per ottenere le spettacolari riprese in stile drone o in terza persona che hanno reso celebri queste videocamere. L’algoritmo software cancella magicamente l’asta dal filmato finale, creando un effetto sbalorditivo. Una custodia da trasporto semirigida : ben progettata, permette di alloggiare la videocamera, la batteria di scorta e altri piccoli accessori, proteggendoli durante gli spostamenti.

: ben progettata, permette di alloggiare la videocamera, la batteria di scorta e altri piccoli accessori, proteggendoli durante gli spostamenti. Una custodia più compatta in neoprene : perfetta per proteggere la X5 e le sue preziose lenti quando la si ripone in tasca o in uno zaino già pieno.

: perfetta per proteggere la X5 e le sue preziose lenti quando la si ripone in tasca o in uno zaino già pieno. Due lenti standard intercambiabili : una delle novità più significative di questo modello, che approfondiremo più avanti. Avere un set di ricambio è una sicurezza in più.

: una delle novità più significative di questo modello, che approfondiremo più avanti. Avere un set di ricambio è una sicurezza in più. Un panno in microfibra di buona qualità, indispensabile per mantenere le lenti sempre pulite.

di buona qualità, indispensabile per mantenere le lenti sempre pulite. Un cavo di ricarica USB-C a USB-C , robusto e sufficientemente lungo.

, robusto e sufficientemente lungo. Una batteria aggiuntiva , che porta l’autonomia totale a livelli eccellenti, e una pratica custodia per batterie con slot integrati per custodire fino a due schede microSD. Un piccolo tocco di genio che risolve il problema di dove tenere le piccole e facili da perdere schede di memoria.

, che porta l’autonomia totale a livelli eccellenti, e una pratica con slot integrati per custodire fino a due schede microSD. Un piccolo tocco di genio che risolve il problema di dove tenere le piccole e facili da perdere schede di memoria. Vari adesivi per la pulizia del microfono, a testimonianza dell’attenzione posta sul comparto audio.

Oltre a quanto presente nel bundle, abbiamo avuto modo di testare altri due accessori, acquistabili separatamente, che elevano ulteriormente l’esperienza d’uso. Il primo è l’Utility Fast Charge Case: un hub di ricarica che non solo permette di caricare simultaneamente e rapidamente due batterie (raggiungendo l’80% in circa 20 minuti), ma funge anche da power bank e offre spazio per ben tre schede microSD aggiuntive. È un accessorio quasi indispensabile per chi fa un uso intensivo della videocamera e ha bisogno di essere sempre operativo.

Il secondo è il kit per la sostituzione delle lenti. Questa è forse la novità più attesa dagli utenti dei modelli precedenti. Le lenti sporgenti delle camere a 360° sono intrinsecamente vulnerabili. Ora, in caso di graffi o rotture, non è più necessario inviare l’intera videocamera in assistenza. Il kit fornisce tutto il necessario per una sostituzione fai-da-te: uno strumento per rimuovere le lenti danneggiate, una spazzola, salviettine umidificate, guanti, una pompetta ad aria per rimuovere la polvere, una ventosa per maneggiare la nuova lente e, ovviamente, una coppia di lenti premium di ricambio, ancora più resistenti di quelle standard. Questa modularità non solo aumenta la longevità del prodotto, ma offre anche una tranquillità impagabile a chi utilizza la camera in contesti estremi.

Design e materiali: robustezza familiare

A un primo sguardo, la Insta360 X5 potrebbe essere scambiata per il suo predecessore, la X4. La filosofia di design “se non è rotto, non aggiustarlo” è stata applicata con saggezza, mantenendo il form factor verticale che si è dimostrato ergonomico e funzionale. Le dimensioni (46 x 124.5 x 38.2 mm) e il peso (200g, 3g in meno della X4) sono pressoché invariati, garantendo la compatibilità con la maggior parte degli accessori esistenti. La sensazione al tatto è eccellente: i materiali plastici gommati offrono un grip sicuro e trasmettono una notevole sensazione di robustezza e qualità costruttiva.

La disposizione dei comandi rimane logica e intuitiva. Sul lato sinistro (guardando la camera dal retro) troviamo il tasto di accensione e il tasto rapido ‘Q’ (Quick), una feature estremamente comoda che permette di accedere istantaneamente a preset di ripresa personalizzati. Si possono impostare modalità specifiche come “Motociclismo”, “Sci”, “Notturno” o “Urbano”, ciascuna con le proprie impostazioni di risoluzione, frame rate e colore, rendendo il passaggio da uno scenario all’altro questione di un istante. Sempre su questo lato, una griglia esagonale nasconde uno dei quattro microfoni, parte del nuovo sistema audio migliorato.

Sotto uno sportellino a tenuta stagna, sempre sul lato sinistro, si trova la porta USB-C 3.2 Gen 1, un upgrade significativo rispetto alla 2.0 della X4, che garantisce trasferimenti file molto più rapidi (fino a 5Gbps), essenziale quando si maneggiano file video in 8K di grandi dimensioni. Il lato destro è dominato dallo sportello della batteria. La nuova batteria da 2400 mAh (leggermente più capiente dei 2290 mAh della X4) è facilmente estraibile e nasconde al suo interno lo slot per la scheda microSD, una soluzione ingegnosa che protegge la scheda da acqua e polvere.

La parte frontale e posteriore sono dominate dalle due grandi lenti fisheye, ora protette da un vetro rinforzato che, secondo Insta360, è due volte più resistente alle cadute. Sotto la lente posteriore si trova il display touchscreen, che cresce leggermente di dimensioni passando da 2.5 a 2.7 pollici. Può sembrare una differenza minima, ma nell’uso pratico si traduce in una maggiore leggibilità e facilità di interazione con i menu. La luminosità e la reattività del pannello sono ottime, anche sotto la luce diretta del sole.

Inferiormente, troviamo il classico attacco a vite da 1/4 di pollice per il montaggio su treppiedi, selfie stick e altri supporti. Accanto a questo, fa la sua comparsa un nuovo supporto magnetico, che permette un aggancio e sgancio ancora più rapido dagli accessori compatibili. Infine, una delle migliorie più evidenti a livello strutturale è la nuova cover antivento multistrato che circonda le lenti. Questa non solo offre una protezione fisica aggiuntiva, ma integra anche una protezione hardware per i microfoni, contribuendo in modo significativo a ridurre il rumore del vento nelle registrazioni, come vedremo più avanti.

Un altro passo avanti fondamentale è il miglioramento dell’impermeabilizzazione. La X5 vanta ora una certificazione IP68, che le permette di essere immersa fino a 15 metri di profondità senza necessità di una custodia subacquea esterna, un netto miglioramento rispetto ai 10 metri della X4. Questo la rende ancora più versatile per gli amanti degli sport acquatici e delle riprese subacquee occasionali.

Differenze rispetto al modello precedente: un salto generazionale

Sebbene esteticamente simile, la Insta360 X5 nasconde al suo interno innovazioni che la pongono su un piano nettamente superiore rispetto alla già eccellente X4. Non si tratta di un semplice upgrade incrementale, ma di un vero e proprio salto generazionale che tocca tutti gli aspetti cruciali della performance.

La novità più pubblicizzata, e per buone ragioni, è la modularità delle lenti. Come accennato, le lenti sono ora facilmente sostituibili dall’utente. Questo non solo è un enorme vantaggio in termini di riparabilità, ma apre anche alla possibilità di futuri upgrade, magari con lenti dalle caratteristiche ottiche diverse. Le lenti premium incluse nel kit di sostituzione offrono una qualità d’immagine superiore e una maggiore resistenza ai graffi, un plus non da poco.

L’audio è un altro settore dove il miglioramento è tangibile. La combinazione della nuova cover antivento hardware e di algoritmi software affinati permette di ottenere un suono sensibilmente più pulito, con una drastica riduzione del fruscio del vento che spesso affligge le action cam. La voce risulta più chiara e definita, rendendo la X5 molto più adatta per il vlogging e per catturare dialoghi in ambienti esterni.

Ma le vere innovazioni risiedono nel cuore pulsante della X5. I sensori di immagine sono stati radicalmente ingranditi, passando da 1/2 pollice della X4 a ben 1/1.28 pollici. Si tratta di un aumento della superficie del 144%, un’enormità nel mondo dei sensori per dispositivi compatti. Sensori più grandi significano una maggiore capacità di catturare la luce, che si traduce in una qualità d’immagine superiore, una gamma dinamica più ampia e, soprattutto, una performance notevolmente migliore in condizioni di scarsa illuminazione. Come vedremo, la differenza nelle riprese notturne è a dir poco sbalorditiva.

A supportare questi nuovi sensori c’è un sistema di elaborazione completamente riprogettato. La X5 è equipaggiata con un sistema a triplo chip AI: al già potente chip AI da 5nm presente sulla X4, si affiancano due chip dedicati all’elaborazione dell’immagine. Questo si traduce in una potenza di calcolo superiore del 140%. Tale potenza non solo permette una gestione più efficiente dei video in 8K, ma abilita anche nuove funzionalità software rivoluzionarie come la modalità PureVideo per le riprese notturne e un Active HDR più performante, ora disponibile fino a 5.7K a 60fps (contro i 30fps della X4).

Anche l’autonomia fa un passo avanti. Nonostante l’aumento di potenza, la batteria da 2400 mAh e l’efficienza del nuovo chipset permettono di raggiungere fino a 185 minuti di registrazione (in modalità Endurance a 5.7K/24fps), un aumento del 36% rispetto ai 135 minuti della X4. La ricarica rapida è quasi raddoppiata in velocità, portando la batteria all’80% in 20 minuti contro i 38 della X4.

Specifiche tecniche: la potenza dei numeri

La scheda tecnica della Insta360 X5 è impressionante e conferma il suo posizionamento al vertice del mercato. Analizziamo i dati più significativi.

Caratteristica Insta360 X5 Insta360 X4 Risoluzione Video 360° 8K (7680×3840) @ 30/25/24fps

5.7K @ 60/50/48/30/25/24fps

4K @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 8K (7680×3840) @ 30/25/24fps

5.7K @ 60/50/30/25/24fps

4K @ 100/60/50/30/25/24fps Sensori Doppio sensore da 1/1.28 pollici Doppio sensore da 1/2 pollice Processore Sistema a Triplo Chip AI (1x 5nm AI + 2x Pro Imaging) Singolo Chip AI da 5nm Risoluzione Foto 360° 72MP (11904×5952) 72MP (11968×5984) Active HDR Video 5.7K @ 60fps 5.7K @ 30fps Modalità Bassa Luminosità PureVideo (fino a 8K/30fps) Standard Lenti Intercambiabili Fisse (con protezioni avvitabili) Impermeabilità 15 metri (IP68) 10 metri (IPX8) Batteria 2400 mAh 2290 mAh Autonomia Massima 185 minuti (5.7K/24fps Endurance Mode) 135 minuti (5.7K/30fps) Ricarica Rapida 80% in 20 minuti 80% in 38 minuti Microfoni 4 microfoni con protezione antivento hardware integrata 4 microfoni Display 2.7 pollici touchscreen 2.5 pollici touchscreen Porta USB USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 2.0 Stabilizzazione FlowState + 360° Horizon Lock FlowState + 360° Horizon Lock Peso 200g 203g

La stabilizzazione FlowState, marchio di fabbrica di Insta360, è stata ulteriormente affinata. Grazie al giroscopio a 6 assi e ad algoritmi predittivi ancora più intelligenti, le riprese sono incredibilmente fluide, quasi come se fossero state girate con un gimbal, anche durante movimenti bruschi, corse o vibrazioni intense. L’Horizon Lock a 360° è un’altra magia: non importa come si inclini o si ruoti la videocamera, l’orizzonte rimarrà sempre perfettamente livellato, una funzione indispensabile per gli sport d’azione.

La capacità di registrare video in 8K a 30fps è un traguardo notevole per una camera di queste dimensioni. Sebbene molti non dispongano ancora di schermi 8K, questa risoluzione offre un vantaggio enorme in post-produzione. Permette di effettuare “crop” e “reframe” (cioè di ritagliare una porzione dell’immagine sferica per creare un video tradizionale piatto) con una perdita di dettaglio minima, ottenendo filmati in 4K o 1080p di una nitidezza eccezionale. La possibilità di girare in 4K fino a 120fps apre le porte a slow-motion fluidi e di grande impatto visivo.

Qualità video e foto: il nuovo standard è 8K

È sul campo che la Insta360 X5 dimostra il suo valore. In condizioni di buona illuminazione, la differenza con la X4 non è abissale, ma comunque percepibile. I video in 8K della X5 mostrano un livello di dettaglio leggermente superiore e colori più naturali. La gamma dinamica più ampia, garantita dai nuovi sensori, gestisce meglio le scene ad alto contrasto, preservando i dettagli sia nelle ombre che nelle alte luci. La modalità Active HDR, ora a 5.7K/60fps, è ancora più efficace nel bilanciare scene complesse, come un tramonto o una ripresa in controluce, producendo video vibranti e realistici direttamente dalla camera.

Ma è quando la luce cala che la X5 stacca nettamente la concorrenza e il suo stesso predecessore. La nuova modalità PureVideo, resa possibile dal triplo chip AI e dai sensori più grandi, è semplicemente rivoluzionaria per una action cam. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale per la riduzione del rumore e l’ottimizzazione della gamma dinamica, la X5 produce filmati notturni incredibilmente puliti, luminosi e dettagliati. Laddove la X4 produceva immagini con un rumore digitale evidente e dettagli impastati, la X5 restituisce una scena chiara e ben esposta. La differenza è letteralmente come dal giorno alla notte, e apre possibilità creative fino a ieri impensabili per le riprese in notturna con una camera 360°.

Anche in modalità obiettivo singolo (utilizzando la X5 come una action cam tradizionale), la qualità è superba. Si può registrare fino a 4K/60fps con un campo visivo ultra-ampio, e la qualità dell’immagine è paragonabile a quella delle migliori action cam dedicate. La versatilità di poter scegliere tra diverse opzioni di campo visivo (Mega, Action, Ultra, Dewarp, Linear) la rende adatta a qualsiasi tipo di inquadratura, dal vlog al POV estremo.

Sul fronte fotografico, la X5 cattura immagini fisse a 360° da 72 megapixel. La qualità è eccellente, con dettagli nitidi e colori vividi. La modalità HDR per le foto aiuta a gestire le scene difficili, e la possibilità di scattare in formato DNG (RAW) offre la massima flessibilità per l’elaborazione in post-produzione, permettendo ai fotografi più esigenti di recuperare ombre e luci e di regolare finemente il bilanciamento del bianco e i colori.

Qualità audio: voce cristallina anche nel vento

L’audio è stato a lungo il tallone d’Achille delle action cam. Insta360 ha lavorato sodo su questo fronte, e i risultati sulla X5 sono encomiabili. La camera è dotata di quattro microfoni posizionati strategicamente per catturare un audio a 360° immersivo. La vera innovazione, però, è la protezione antivento hardware integrata. Questa griglia fisica, combinata con un algoritmo software migliorato, riduce drasticamente il rumore del vento, uno dei problemi più fastidiosi nelle riprese all’aperto.

Nei nostri test, anche durante riprese in moto o in giornate ventose, la voce è rimasta sempre chiara e intelligibile, con una notevole soppressione dei rumori di fondo. L’applicazione offre diverse modalità audio, tra cui “Stereo”, “Riduzione del Vento” e “Enfasi Vocale”, che isola e amplifica la voce del soggetto principale. Sebbene non possa sostituire un microfono esterno professionale per produzioni di alto livello (per cui è comunque disponibile un adattatore opzionale), la qualità audio integrata della X5 è tra le migliori mai sentite su una action cam, rendendola perfettamente utilizzabile per vlogging, interviste e per catturare l’audio ambientale delle proprie avventure con una fedeltà sorprendente.

Modalità di ripresa e funzionalità software: creatività senza limiti

La vera magia di una camera a 360° risiede nella libertà creativa che offre, e la X5 eccelle in questo grazie a un’incredibile suite di modalità di ripresa e a un software di editing potente e intuitivo.

Oltre alle modalità video e foto standard, troviamo un arsenale di opzioni creative:

TimeShift (Hyperlapse): Per creare video iper-accelerati e stabilizzati mentre ci si muove nello spazio.

Per creare video iper-accelerati e stabilizzati mentre ci si muove nello spazio. Timelapse: Per catturare l’evoluzione di una scena da un punto fisso, con risoluzioni fino a 8K.

Per catturare l’evoluzione di una scena da un punto fisso, con risoluzioni fino a 8K. Bullet Time: L’iconico effetto in stile “Matrix”, ora più fluido e a risoluzioni più alte (fino a 5.7K/120fps).

L’iconico effetto in stile “Matrix”, ora più fluido e a risoluzioni più alte (fino a 5.7K/120fps). Loop Recording: Trasforma la X5 in una dashcam, registrando in loop e salvando solo gli ultimi minuti.

Trasforma la X5 in una dashcam, registrando in loop e salvando solo gli ultimi minuti. Starlapse: Per catturare spettacolari scie stellari in time-lapse notturni.

Per catturare spettacolari scie stellari in time-lapse notturni. Pre-registrazione: La camera salva costantemente 15 o 30 secondi di video prima di premere il tasto di registrazione, per non perdere mai il momento giusto.

La camera salva costantemente 15 o 30 secondi di video prima di premere il tasto di registrazione, per non perdere mai il momento giusto. Registrazione Programmata: Si può impostare la camera perché si accenda e inizi a registrare a un’ora specifica, ideale per albe o tramonti.

Una novità software esclusiva della X5 è InstaFrame. Questa modalità geniale registra contemporaneamente un video a 360° completo e un video “piatto” (tradizionale) con un’inquadratura preimpostata. Questo permette di avere un clip subito pronto per la condivisione sui social, senza bisogno di editing, mantenendo al contempo il file a 360° per un reframing più creativo in un secondo momento. È la soluzione perfetta per chi vuole la massima flessibilità senza sacrificare l’immediatezza.

Navigazione e app Insta360 Studio: un’esperienza utente rifinita

L’interfaccia utente della Insta360 X5, gestita tramite il luminoso display touchscreen da 2.7 pollici, è un esempio di fluidità e intuitività. La navigazione è basata su semplici gesti di scorrimento (swipe):

Swipe verso il basso: Apre il menù delle impostazioni rapide, dove si può controllare la luminosità, attivare il blocco schermo, gestire le connessioni e accedere alle impostazioni avanzate.

Apre il menù delle impostazioni rapide, dove si può controllare la luminosità, attivare il blocco schermo, gestire le connessioni e accedere alle impostazioni avanzate. Swipe verso l’alto: Mostra le impostazioni del formato di ripresa attuale, come risoluzione e frame rate.

Mostra le impostazioni del formato di ripresa attuale, come risoluzione e frame rate. Swipe da sinistra a destra: Accede alla galleria per rivedere foto e video registrati.

Accede alla galleria per rivedere foto e video registrati. Swipe da destra a sinistra: Rivela le impostazioni manuali di scatto (ISO, bilanciamento del bianco, EV, ecc.).

L’interfaccia è reattiva, ben organizzata e facile da padroneggiare. Inoltre, la X5 supporta comandi vocali e controlli gestuali. Si può avviare/fermare la registrazione o scattare una foto con un semplice comando vocale o mostrando il palmo della mano o il segno di vittoria alla camera, funzioni utilissime quando la X5 è montata a distanza.

Ma il vero cuore dell’ecosistema è il software. L’app Insta360 per smartphone (iOS e Android) e il software desktop Insta360 Studio sono gli strumenti che trasformano i file grezzi a 360° in video spettacolari. L’app mobile è stata ulteriormente potenziata e velocizzata. Permette di connettersi alla camera in Wi-Fi, visualizzare un’anteprima live, cambiare impostazioni e scaricare i file sul telefono. La sezione di editing è il suo punto di forza:

Quick Edit: Si può “inquadrare” il video muovendo fisicamente il telefono o trascinando il dito sullo schermo, un modo incredibilmente intuitivo per creare un video tradizionale.

Si può “inquadrare” il video muovendo fisicamente il telefono o trascinando il dito sullo schermo, un modo incredibilmente intuitivo per creare un video tradizionale. AI Edit: L’intelligenza artificiale analizza il filmato e propone automaticamente un montaggio con i momenti salienti, musica e transizioni.

L’intelligenza artificiale analizza il filmato e propone automaticamente un montaggio con i momenti salienti, musica e transizioni. Shot Lab: Una raccolta di template creativi che guidano l’utente passo dopo passo per ricreare effetti virali complessi con pochi tocchi.

Una raccolta di template creativi che guidano l’utente passo dopo passo per ricreare effetti virali complessi con pochi tocchi. Editing Manuale: Per chi vuole il massimo controllo, si possono impostare manualmente i keyframe, tracciare un soggetto con il Deep Track 3.0, regolare la velocità, aggiungere musica e molto altro.

Insta360 Studio per desktop offre ancora più potenza e controllo, con la possibilità di esportare video a bitrate più elevati, gestire progetti complessi, applicare correzioni colore avanzate e lavorare in modo più preciso sulla timeline. È disponibile anche un plugin per Adobe Premiere Pro, che permette di editare i file .insv nativamente all’interno del software di montaggio professionale, un flusso di lavoro ideale per i videomaker professionisti.

Prezzi e conclusioni: il vertice ha il suo prezzo

La Insta360 X5 rappresenta un indiscutibile passo avanti nel mondo delle action cam a 360°. Le migliorie sono sostanziali e tangibili in ogni aspetto: dalla qualità d’immagine, specialmente in bassa luce, alla robustezza e modularità con le lenti intercambiabili, passando per l’audio migliorato, l’autonomia estesa e un ecosistema software sempre più potente e intelligente. È uno strumento che non si limita a registrare, ma ispira la creatività, offrendo possibilità quasi infinite.

Tuttavia, tanta innovazione ha un costo. La Insta360 X5 non è un prodotto per tutti. Il prezzo di partenza la posiziona nella fascia alta del mercato, rendendola una scelta ponderata, più adatta a videomaker, content creator, sportivi esigenti e a chiunque cerchi il massimo della qualità e della versatilità senza compromessi. Per l’amatore occasionale, il modello precedente X4 (o addirittura X3) potrebbe rappresentare un’alternativa ancora valida e più accessibile. Ma per chi desidera il meglio che la tecnologia 360° possa offrire oggi, la Insta360 X5 è, senza ombra di dubbio, la scelta da fare. È un investimento che ripaga con una qualità e una libertà creativa che nessun’altra action cam sul mercato è attualmente in grado di eguagliare.

Ecco i prezzi ufficiali dei vari pacchetti disponibili sul sito ufficiale e sui principali rivenditori:

Pack Standard: 589,99 € (include la camera, batteria, cavo e custodia morbida)

589,99 € (include la camera, batteria, cavo e custodia morbida) Pack Essenziale: 628 € (inclusi Insta360 X5, copriobiettivo e selfie stick da 114 cm)

628 € (inclusi Insta360 X5, copriobiettivo e selfie stick da 114 cm) Pack Protezioni Lenti Premium: 671 €

671 € Pack Snowboard: 654 €

654 € Pack Moto MultiView: 699 €

699 € Pack Base: 699,99 €

699,99 € Pack Ciclismo (Indipendente): 734 €

734 € Pack No Drone No Problem: 724 €

724 € Pack Subacqueo Invisibile: 775 €

775 € Pack Creator: 768 €

Tutti i pacchetti includono l’offerta Insta360+ con 6 mesi di archiviazione cloud gratuita. Per conoscere i dettagli e gli accessori inclusi in ciascun pacchetto, vi invitiamo a consultare i link ufficiali. Per il resto vi rimandiamo al nostro video completo su YouTube. La Insta360 X5 è disponibile per l’acquisto sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.