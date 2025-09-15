Honor Magic V5 parte alla grande: annientato il predecessore

Un mercato che senza dubbio sta godendo di una crescita sotto certi aspetti sorprendente è quello dei dispositivi pieghevoli che nel corso degli ultimi anni sono stati in grado di ritagliarsi una fetta tutta loro, grazie all’arrivo di modelli sempre più all’avanguardia e con caratteristiche degne dei dispositivi classici, parliamo infatti di device in grado di offrire spessori davvero ridotti ma specifiche davvero da top di gamma, tutto ciò è merito di un grande lavoro fatto da tutte le società che si sono messe in gioco che nel corso degli anni ha permesso questa piccola rivoluzione, un esempio eccellente giusto per citarne uno è Samsung che con i suoi ultimi dispositivi pieghevoli ha letteralmente ristabilito gli standard rispetto al passato.

Un’altra società che però sta facendo la differenza sicuramente è Honor, l’azienda infatti ha ritagliato una fetta di mercato tutta sua in passato grazie all’arrivo di honor Magic V3 e quest’anno ha deciso di riprovarci con il Magic V5.

Risultati davvero ottimi

A quanto pare il tentativo della società cinese è davvero riuscito dal momento che il dispositivo all’interno del mercato del vecchio continente sta ottenendo risultati decisamente eccellenti, poiché nella prima settimana di lancio ha goduto di una percentuale di vendita addirittura superiore del 75% rispetto al predecessore, un passo in avanti davvero importante che ha permesso alla società di rivendicare un totale del 34% del mercato europeo degli smartphone pieghevoli.

Si tratta di un valore decisamente aggiunto, visto che tra l’altro parliamo di un mercato di nicchia dal momento che i prezzi di questi dispositivi oscillano intorno ai 2000 € con il dispositivo in questione che costa poco più di 1800 €, ricordiamo però che il device è in grado di offrire uno spessore davvero ridotto, ma allo stesso tempo prestazioni decisamente di eccellenza, grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il tutto unito ad altre specifiche di primissimo livello.