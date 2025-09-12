Reliable Robotics punta a voli senza pilota (e l’Air Force ci crede)

Salire a bordo di un aereo e scoprire che davanti non c’è nessuno, nessun pilota con le mani sulla cloche, è un’immagine che ancora ci spiazza. L’idea mette insieme un misto di curiosità e inquietudine: ci fideremmo davvero di un computer, da soli, a diecimila metri di altezza? Eppure, dall’altra parte dell’oceano, c’è chi sta lavorando perché questa scena diventi meno fantascientifica di quanto sembri.

Un contratto da 17 milioni per testare aerei autonomi: la scommessa di Reliable Robotics

La compagnia si chiama Reliable Robotics, e già nel nome c’è tutta l’ambizione: convincerci che sì, l’autonomia in volo può essere “affidabile”. Il cuore del progetto è un sistema chiamato Reliable Autonomy System, pensato non per un unico velivolo ma come una piattaforma adattabile. In pratica, un cervello digitale che può imparare a guidare diversi modelli di aerei: dal rullaggio alla pista, fino all’atterraggio.

L’Air Force statunitense ha deciso di metterci alla prova con un contratto da 17,4 milioni di euro, sperimentando la tecnologia su un Cessna 208B. Non si tratta quindi di teoria da laboratorio, ma di test veri e propri. Il punto è ambizioso: ridurre gli errori umani, che restano tra le principali cause di incidenti, e allo stesso tempo migliorare velocità, efficienza e sicurezza dei voli.

Dietro le quinte, il sistema si basa su una rete di sensori, ridondanze e navigazione avanzata. Nulla è lasciato al caso: se un componente smette di funzionare, un altro subentra subito. È un approccio che ricorda quello dei programmi spaziali, dove un margine d’errore può fare la differenza tra successo e tragedia.

Ma Reliable Robotics non si limita a sviluppare tecnologia: insieme all’Air Force sta portando avanti A-GRA, una sorta di manuale universale per introdurre l’autonomia sia in campo militare che civile. È un segnale che non parliamo di un prototipo isolato, ma di un passo dentro una trasformazione più ampia.

Resta la domanda che ci tocca da vicino: come reagiremmo da passeggeri a un volo interamente gestito da algoritmi? Forse oggi ci sembrerebbe impensabile, ma se la tecnologia saprà dimostrare di essere davvero più sicura di un pilota in carne e ossa, potremmo finire per abituarci. In fondo, lo stesso scetticismo lo avevamo anche per le auto senza conducente, eppure eccole, ormai sempre più presenti sulle nostre strade.