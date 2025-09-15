Darth Vader, la sua spada all’asta

Darth Vader, uno dei villain più celebri della storia del cinema, torna sotto i riflettori del cinema grazie alla sua iconica spada laser. L’arma, usata ne L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, sarà battuta all’asta con una valutazione tra 1 e 3 milioni di euro.

Il cimelio, realizzato con componenti artigianali tipici e utilizzati negli anni ’70 e ’80, è autenticato dagli esperti di Propstore. La vendita si terrà dal 4 al 6 settembre e includerà anche altri oggetti leggendari del cinema come la frusta di Indiana Jones e il Batsuit di Batman.

Il prezzo non è caratterizzato solo dal suo significato culturale, ma anche dalla sua realizzazione. Come molto spesso accadeva nel cinema degli anni Settanta e Ottanta, la magia era spesso il risultato di ingegno artigianale. Ad esempio la famosa spada di Darth Vader è stata costruita partendo da un attacco per lampadine flash di una macchina fotografica degli anni Cinquanta, con aggiunta di svariati dettagli aggiunti dai tecnici.

Da quanto comunicato da Propstore, l’oggetto deriva da una persona che lo ricevette in dono direttamente sul set quando era ancora un bambino in visita alla produzione. I vari esperti poi hanno affermato la sua autenticità. Tutto questo grazie anche al confronto di alcuni segni di danneggiamento presenti sul corpo del manico della spada di Darth Vader.

L’asta, in questione dovrebbe prendere parte 4 al 6 settembre e non si limita alla saga di George Lucas. Tra i diversi lotti più attesi c’è anche la frusta di Harrison Ford in Indiana Jones e l’ultima crociata (1989). Il tutto con un prezzo tra 250.000 e 500.000 euro. Non scordiamo anche il Batsuit indossato da Michael Keaton nel primo Batman di Tim Burton (1989), con un prezzo tra 250.000 e 500.000 euro.