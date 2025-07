La spada laser originale di Darth Vader va all’asta

C’è qualcosa di irresistibile nel vedere un oggetto fittizio diventare realtà. Non parlo di una semplice replica ben fatta o di un gadget da collezione da esporre in salotto, ma di un vero pezzo di storia del cinema. E stavolta non si tratta di un oggetto qualsiasi, ma della spada laser. Quella vera. Quella brandita da Darth Vader in L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, proprio durante i duelli contro Luke. Sta per essere messa all’asta, e per la prima volta in assoluto chiunque abbia abbastanza zeri sul conto potrà provarci: diventare il proprietario di un simbolo assoluto della cultura pop moderna.

Quando l’artigianato batteva il CGI: il mito tech dietro la spada laser di Vader

Non è una replica, né una delle tante versioni prodotte in serie. È la spada originale usata in scena, passata per le mani di David Prowse e Bob Anderson, lo stuntman che ha dato vita ai duelli più iconici della saga. Quell’elsa che ha affrontato le luci, le telecamere, i set e il peso mitologico del personaggio. E ora eccola lì, pronta a tornare alla luce durante l’asta organizzata da Propstore a Los Angeles, dal 4 al 6 settembre 2025.

Le stime? Tra 1 e 3 milioni di dollari. Ma chi conosce un po’ il mondo dei collezionisti sa bene che, davanti a un oggetto del genere, il prezzo finale può sfuggire facilmente a qualsiasi previsione. Perché non è solo un pezzo di metallo e plastica vintage: è un feticcio culturale. L’unica spada laser “eroe” della trilogia originale che sia mai stata resa disponibile pubblicamente. Ha vissuto per decenni in una collezione privata, come un segreto custodito con cura. E adesso, come se uscisse da una capsula del tempo, è pronta a cambiare mani.

A guardarla bene, non è nemmeno perfetta. Ha quei segni di usura che la rendono vera, reale. Esattamente come la si vede nei film. La sua struttura racconta di un’epoca in cui gli effetti speciali erano artigianato puro: il manico era in realtà un vecchio flash fotografico britannico, trasformato in un’arma Jedi con pezzi di plastica, componenti presi da calcolatrici e dettagli che oggi sembrerebbero improbabili. Per i duelli, ci si aggiungeva una lama di legno, che fungeva da guida per le animazioni visive. Niente computer, niente rendering: solo mani, idee e pazienza.

Chiunque abbia mai sognato davanti a un duello tra il Lato Chiaro e quello Oscuro, capisce bene il valore simbolico che questa spada rappresenta. Non è solo un oggetto: è un ponte diretto tra il mondo dell’immaginazione e quello reale. E, almeno per un attimo, ci ricorda perché amiamo così tanto queste storie.