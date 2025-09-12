iPhone 17: nuovi accessori SBS che trasformano stile e protezione

Il lancio di iPhone 17 fa pensare inevitabilmente al modo in cui proteggerlo. Cadute improvvise, urti inaspettati, impatti che fanno trattenere il respiro: chi non ha temuto per il proprio dispositivo? La collaborazione con D3O, leader britannico nei materiali antiurto, rinnova la promessa di sicurezza assoluta. Cover, vetri e protezioni fotocamera custodiscono il telefono con uno scudo invisibile ma potente. Lo screen protector conquista con la sua precisione: l’applicatore incluso permette un’installazione immediata, senza bolle e con allineamento impeccabile. Per chi cerca design che non snatura l’iPhone e continuità estetica, c’è poi la collezione Matching Color firmata Puro diventa compagna naturale di iPhone 17. Ogni elemento è legato all’altro: cover, cinturini per Apple Watch, accessori di ricarica creano infatti un coordinato armonico. Le protezioni si declinano in varianti come Lite Mag Cover, Icon Mag Pro, Daylight, Gradient e Pulse Cover. Ogni modello offre sicurezza e personalità. I cavi, i power bank e i caricatori completano il quadro, unendo funzionalità e stile.

Case&me, moda e tecnologia intrecciate con SDS per un iPhone perfettamente protetto

Con iPhone 17, la linea Case&me porta un soffio fashion nell’universo tecnologico. Le cover trasparenti, arricchite da dettagli cromatici, seguono le tonalità dei nuovi modelli e le esaltano con carattere deciso. L’icona è il cerchio MagSafe colorato, accompagnato dal logo su fondo nero che circonda la fotocamera e diventa segno distintivo. La compatibilità MagSafe assicura una ricarica rapida, stabile, senza cavi. A dare un tocco personale arrivano i Simply Strap, lacci da polso in cinque varianti cromatiche. La protezione diventa così più di una necessità solita, grazie a tutto l’insieme diventa un sospiro di sollievo ogni qualvolta l’iPhone scivolerà dalle mani o avrà qualche tipo di impatto.

Il debutto di iPhone 17 porta ad un ennesimo momento importante per il brand e non solo. Ogni accessorio presentato da SBS si fonde con le esigenze di chi cerca sicurezza e stile. Non si parla soltanto di proteggere un dispositivo, ma di accompagnare la vita quotidiana con oggetti pensati per durare e per piacere. Tutti gli utenti potranno trovare la propria dimensione affidandosi alla tecnica del D3O, alla coerenza estetica di Puro ed alla creatività fashion di Case&me.