Ford Ranger MS-RT PHEV e E-Tourneo Custom MS-RT: doppia anteprima mondiale a Monaco

Alla IAA Mobility 2025 di Monaco Ford ha mostrato al mondo il Ranger MS-RT PHEV, primo pick-up ibrido ricaricabile con firma sportiva MS-RT. Il motore EcoBoost 2.3 a benzina lavora insieme a un propulsore elettrico da 75 kW per una potenza totale di 281 CV e una coppia di 697 Nm, mai vista prima su un Ranger di serie. È stata annunciata una batteria da 11,8 kWh capace di offrire fino a 40 km di autonomia elettrica in ciclo WLTP, perfetti per tragitti a emissioni zero. La trazione del pick-up Ford e4WD permanente permette di mantenere la tradizione del lavoro duro, garantendo 3.500 kg di traino e un carico utile di una tonnellata.

Il design del modello Ford cattura subito l’attenzione con una griglia a nido d’ape, splitter integrato e assetto ribassato di 40 mm. La carreggiata allargata di 40 mm per lato ospita cerchi da 21 pollici con pneumatici ribassati 275/45 R21. Dietro spiccano spoiler a coda d’anatra e appendice sopra la cabina per stabilità alle alte velocità. L’abitacolo mostra sedili sportivi in Eco-Leather e alcantara con cuciture blu, badge MS-RT a LED, volante riscaldato con marcatore centrale blu. La tecnologia Ford si affida al sistema SYNC 4A da 12 pollici, climatizzatore bizona, cruise control adattivo e telecamera posteriore.

Ford E-Tourneo Custom MS-RT: sportività per otto passeggeri

La scena è stata arricchita anche dal debutto del Ford E-Tourneo Custom MS-RT, disponibile in versione elettrica, plug-in ibrida da 233 CV o diesel EcoBlue da 170 CV. La versione a batteria raggiunge 210 kW di potenza, con gestione intelligente per bilanciare autonomia e prestazioni. Un veicolo in grado di ospitare fino a otto persone grazie a sedili su guide posteriori scorrevoli, ribaltabili e removibili. Gli interni si distinguono per sedili sportivi riscaldati in Eco-Leather e alcantara, illuminazione ambientale e badge a LED. Sul volante riscaldato di questo particolare modello Ford spicca il marcatore blu, mentre al centro della plancia domina il display da 13 pollici con SYNC 4.

La climatizzazione automatica bizona completa l’esperienza. Il look esterno è reso unico da spoiler integrato, minigonne laterali e estrattore sportivo posteriore. Il frontale accoglie una firma luminosa a LED che unisce i gruppi ottici, mentre lo spoiler posteriore migliora l’aerodinamica. I cerchi in lega da 19″, alleggeriti di oltre un chilogrammo, allargano la carreggiata di cinque centimetri. Tra le tinte di questa vettura Ford anche le nuove livree Turini Purple, Fast Blue, Ultramarine Blue, Sunset Orange e Yellow Green. Ford ha poi confermato che entrambi i modelli, Ranger MS-RT PHEV e E-Tourneo Custom MS-RT, saranno ordinabili in Europa entro fine anno con prime consegne nel 2026. L’assemblaggio finale avverrà nello stabilimento di Dagenham, Regno Unito, in una struttura dedicata con linea di montaggio e verniciatura semi-automatizzata.