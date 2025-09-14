Wyze Cam Pan v4, sorveglianza 4K a basso costo

Wyze ha presentato la Cam Pan v4, la sua prima videocamera di sicurezza capace di registrare in 4K. Con un prezzo di circa 55€, il dispositivo porta funzioni finora riservate a prodotti di fascia alta anche in un settore più economico. La videocamera si muove su due assi, con rotazione a 360° e inclinazione fino a 180°, offrendo una visione completa senza la necessità di installare più unità.

L’intelligenza artificiale integrata riconosce persone, veicoli e animali, seguendoli in tempo reale. Una funzione che rende il prodotto ideale non solo per la sicurezza domestica, ma anche per monitorare gli animali quando restano soli in casa.

Wyze punta su funzioni smart e una maggiore privacy

Progettata per uso interno ed esterno, la Cam Pan v4 ha certificazione IP65 che la protegge da polvere e schizzi. L’azienda ha anche aggiunto un faretto attivato dal movimento, una sirena e un sistema audio bidirezionale migliorato, utile per comunicare a distanza. La connettività è aggiornata con supporto al Wi-Fi 6, sia a 2,4 che a 5GHz, garantendo connessioni più stabili e veloci. La videocamera dialoga con Alexa, Google Assistant, IFTTT e Wyze Automations, integrandosi così facilmente in sistemi smart già esistenti.

Una delle caratteristiche più apprezzate è senz’altro la possibilità di registrare in locale. Grazie allo slot per microSDXC fino a 512GB infatti, gli utenti possono salvare i video senza limiti legati al cloud. La funzione rappresenta un’alternativa importante per chi preferisce non affidarsi ai server esterni, anche alla luce dei problemi di sicurezza che in passato avevano minato la fiducia nel marchio. Con questo modello Wyze dichiara di aver rafforzato le misure di protezione dei dati, puntando a riconquistare credibilità.

La Cam Pan v4 non è ancora disponibile in Italia, ma il suo arrivo è previsto a breve. Con un prezzo super competitivo e funzioni di alto livello, il prodotto si inserisce come un’ ottima proposta all’interno di un mercato dominato da marchi più costosi. Wyze intende così rendere più accessibile la tecnologia di sorveglianza avanzata senza sacrificare la qualità. Se manterrà le promesse, la nuova videocamera potrebbe diventare un riferimento per chi cerca sicurezza smart a costi contenuti.