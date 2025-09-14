Arlo rinnova le videocamere con l’AI al centro

Arlo amplia la sua offerta di videocamere smart con una serie più aggiornata che punta sull’intelligenza artificiale. La novità principale è Arlo Intelligence, sistema progettato per analizzare le immagini e fornire avvisi precisi su ciò che accade dentro e fuori casa. Dalla linea Essential fino alla serie Ultra, passando per i modelli Pro, tutte le famiglie ricevono miglioramenti importanti. L’azienda ha anche introdotto due nuove videocamere pan and tilt, capaci di coprire 360° con tracciamento intelligente di persone e animali.

Il CEO Matthew McRae ha sottolineato come la nuova linea nasca dal successo di Arlo Secure 6, presentato a inizio anno, e rappresenti un passo ulteriore verso una sicurezza più completa. Tra le caratteristiche più rilevanti emergono la gestione avanzata dei flussi video, la possibilità di distinguere situazioni di emergenza e l’integrazione di notifiche su eventi specifici, come l’arrivo di un pacco o la presenza di animali.

Dai modelli Arlo Essential fino alle Ultra 4K

La gamma parte dalle Arlo Essential Pan Tilt, disponibili per interno ed esterno. Offrono registrazione in 2K, rotazione a 360° e inclinazione fino a 180°. Sono già preordinabili negli Stati Uniti a partire da 49,99 dollari. Seguono le Essential di terza generazione, proposte in varianti cablate e a batteria, con prezzi compresi tra 39,99 e 79,99 dollari. L’obiettivo è offrire sicurezza accessibile senza rinunciare a funzioni smart come visione notturna, sirena integrata e cancellazione del rumore.

La serie Pro raggiunge la sesta generazione. Porta con sé video HDR in 2K, campo visivo di 160° e notifiche avanzate tramite app. I modelli XL assicurano maggiore autonomia grazie a batterie intercambiabili. Negli Stati Uniti i prezzi partono da 124,99 dollari. Al vertice dell’offerta troviamo le nuove Arlo Ultra di terza generazione. Offrono registrazioni in 4K HDR, campo visivo di 180° e audio bidirezionale premium con riduzione del vento. Resistono a condizioni ambientali estreme e garantiscono protezione senza cablaggi grazie a batterie ricaricabili e sostituibili.

Per ora, nessun modello della nuova linea è disponibile in Italia e non ci sono dettagli su prezzi e distribuzione nel nostro Paese. Insomma la strategia dell’ azienda è ormai chiara. Essa intende rafforzare la propria leadership nel settore con un’offerta che copre ogni fascia di mercato, dal prodotto più economico fino alla sicurezza professionale. Arlo vuole così trasformare la smart home in un ambiente più sicuro, intuitivo e sotto controllo costante.