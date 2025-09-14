OnePlus

Dopo cinque anni di collaborazione, OnePlus e Hasselblad si separano. L’annuncio è arrivato direttamente da Pete Lau, fondatore e CEO dell’azienda cinese, in un post ufficiale rivolto alla community. Con il prossimo OnePlus 13 si chiuderà un’era: sarà l’ultimo top di gamma a portare il logo della storica casa fotografica svedese. Ma per il brand non si tratta di un passo indietro: al contrario, segna l’inizio di una nuova fase, basata su tecnologie sviluppate internamente.

Un’eredità che resta nel DNA OnePlus

La partnership con Hasselblad ha permesso a OnePlus di maturare un approccio più consapevole all’imaging mobile, con miglioramenti evidenti nel bilanciamento cromatico, nella fedeltà dei toni della pelle e nell’elaborazione degli scatti complessi. Tutto questo bagaglio, spiega Lau, non va perso: le competenze acquisite entrano a far parte dell’identità fotografica di OnePlus e saranno la base su cui costruire il futuro.

Secondo il manager, la collaborazione ha rappresentato una palestra tecnologica e strategica, utile per comprendere come bilanciare l’hardware con algoritmi sempre più sofisticati. Il nuovo percorso, pur senza il supporto esterno, non rinuncia a quell’obiettivo: garantire immagini naturali e coerenti con la scena reale.

Nasce il DetailMax Engine

La vera novità è il debutto del DetailMax Engine, un sistema di elaborazione sviluppato da OnePlus per i prossimi smartphone. Il progetto nasce dalle richieste della community, che ha chiesto foto nitide e colori autentici, senza filtri invasivi o artifici eccessivi. Il motore promette scatti dettagliati, realistici e privi di distorsioni, sfruttando tecniche di fotografia computazionale evoluta. Secondo le anticipazioni, il sistema sarà in grado di analizzare i singoli elementi della scena per ottimizzare luminosità, ombre e texture in tempo reale. Una sfida che punta a coniugare precisione tecnica e naturalezza visiva.

L’era della fotografia computazionale

Per OnePlus, il passo segna l’ingresso deciso nell’ambito della fotografia potenziata dall’AI e da algoritmi avanzati. Se negli ultimi anni l’elaborazione software ha rivoluzionato l’esperienza fotografica su smartphone, ora il brand vuole proporre una soluzione proprietaria che ambisce a porsi come nuovo standard di mercato.

Secondo Lau, i primi prototipi testati con DetailMax Engine hanno mostrato risultati convincenti, in grado di competere con i migliori del settore. L’obiettivo dichiarato è fare del futuro OnePlus 15 un riferimento assoluto per la chiarezza e la fedeltà delle immagini.