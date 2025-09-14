WhatsApp: ecco cosa succede ai vostri soldi se entrate in questo gruppo

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo costantemente WhatsApp come mezzo di comunicazione primario per restare in contatto con i nostri effetti e scambiare i messaggi in diretta, l’applicazione di messaggistica è diventata un vero e proprio must all’interno di ogni dispositivo mobile e nel corso dell’ultimo decennio ha guadagnato un bacino di utenti decisamente incredibile e impareggiabile, tutto il merito va al team di sviluppo che ha portato avanti una campagna di miglioramenti costanti che hanno reso WhatsApp il colosso che è oggi.

Tutto ciò ovviamente ha trasformato l’applicazione in una vera e propria realtà gigante che attualmente domina il mercato delle applicazioni di questo genere, questo elemento seppur sicuramente rappresenti una nota di merito c’è anche un problema non da poco che sta creando davvero tanti disguidi all’interno di WhatsApp, le norme numero di utenti registrati sulla piattaforma ha purtroppo attirato le attenzioni dei truffatori che vedono nell’applicazione una possibile fonte di guadagno davvero importante, avere a disposizione infatti tante persone tutte connesse tra loro rende di fatto WhatsApp un vero e proprio terreno di caccia ricco e proficuo, non a caso le truffe su WhatsApp sono diventate purtroppo una certezza e stanno creando davvero tanti problemi.

Anche qui in Italia, il fenomeno ovviamente è arrivato e stammi mettendo vittime una dietro l’altra, nello specifico si tratta di tentativi di inganno camuffati come comunicazioni importanti o richieste da parte di enti autorevoli, oggi vi parliamo di una truffa che sfrutta il nome di YouTube, proponendo guadagni immediati alle vittime.

Il falso gruppo di lavoro

La truffa in questione si palesa tramite l’aggiunta all’interno di un gruppo all’interno del quale i truffatori spacciandosi per dei collaboratori ufficiali di YouTube vi proporranno di guadagnare facilmente mettendo like ad alcuni video oppure scrivendo dei commenti, in una prima fase vi invieranno realmente dei bonifici che oscilleranno intorno alle decine di euro ma in un secondo momento vi chiederanno di inviare qualche centinaio di euro con la promessa di restituirvi la somma moltiplicata svariate volte, ovviamente la truffa si palesa proprio in quel momento poiché una volta inviati i soldi spariranno in men che non si dica, se dovesse essere contattati con le medesime modalità uscite immediatamente dal gruppo e non eseguite nessun tipo di istruzione.