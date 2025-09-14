Honor 400 Lite è SUPER SCONTATO su Amazon: il prezzo è ASSURDO

Honor 400 Lite è sempre più scontato su Amazon con una promozione che apre le porte verso un risparmio fuori dal normale per tutti gli utenti che vogliono il massimo, spendendo comunque sempre il meno possibile.

Il risparmio in questo caso abbraccia un prodotto comunque di ottima qualità, a partire dal suo rapporto dimensioni/peso, corrispondente a 161,45 x 74,55 x 7,29 millimetri e peso di 171 grammi. Il suo display è da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, sono 394 ppi e tecnologia AMOLED con refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore almeno, da due sensori: un principale da 108 megapixel e un ultragrandangolare da 5 megapixel, raggiungendo una risoluzione di 12000 x 9000 pixel negli scatti, ma anche con apertura F1.75 e F2.2. Anteriormente, invece, è stato posizionato un sensore da 16 megapixel con apertura F2.45.

Nulla da dire per il processore integrato al suo interno, dove possiamo trovare la presenza di processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando anche per GPU IMG BXM-8-256, nonché una configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che non può essere incrementata con microSD).

Honor 400 Lite costa sempre meno su Amazon

Acquistare Honor 400 Lite è decisamente più economico e conveniente di quanto vi potreste aspettare, considerando che comunque si parte da un listino di 299 euro, a scendere di 50 euro, per arrivare a poter sostenere un investimento finale che corrisponde a 249,90 euro. A questo prezzo, tuttavia, si potrebbe applicare anche un coupon del valore di 20 euro, da inserire manualmente nella pagina del prodotto, per poter scendere sino a 229 euro. Ordinatelo subito qui.

In fase di acquisto il consumatore si ritrova a poter scegliere tra tre colori differenti tra loro, tutti allo stesso prezzo.