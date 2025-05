Guida autonoma: Toyota e Waymo collaborano per il cambiamento

La strada verso un mondo senza incidenti non è più un sogno e a costruirlo, oggi, sono Toyota e Waymo, due colossi che hanno appena deciso di unire le forze. Il legame tra l’esperienza automobilistica giapponese e l’intelligenza artificiale californiana promette di riscrivere il modo in cui ci si muove. Nel cuore di questo progetto si trova Woven by Toyota, la società incaricata di connettere ingegneria, software e visione strategica. La guida autonoma, così, non sarà più solo qualcosa per pochi. Si punta a portarla su ogni strada, dentro ogni abitacolo, senza dover cambiare stile di vita. Ogni dettaglio del nuovo accordo è ancora in fase di definizione, ma la partnership vuol portare a meno rischi, più consapevolezza e ad un’auto che sappia proteggere davvero chi vi è all’interno.

La tecnologia Toyota incontra la Waymo

Per Toyota la sicurezza non è un dettaglio. Lo dimostrano milioni di veicoli equipaggiati con Toyota Safety Sense, il sistema che riduce i pericoli grazie a radar, telecamere e software. Il passo successivo è far sì che l’auto stessa possa prevenire e reagire meglio di qualunque conducente e per questo serve una mente digitale. Waymo ne ha già costruita una e funziona. Ogni settimana trasporta oltre 250.000 persone senza bisogno di un volante umano. Succede a San Francisco, a Phoenix, a Los Angeles, su strade reali. I numeri parlano: gli incidenti con feriti sono diminuiti dell’81% rispetto alla media. Quella tecnologia, ora, potrà entrare anche nei veicoli Toyota. L’idea non riguarda solo le auto con guida autonoma “singole”, si parla anche di auto private, quelle che si usano ogni giorno, per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola.

Hiroki Nakajima, vicepresidente esecutivo Toyota, ha dichiarato che l’accordo nasce da un sogno concreto: strade più sicure per chiunque. Tekedra Mawakana, co-CEO di Waymo, ha aggiunto che un alleato come Toyota rappresenta una certezza per portare la propria tecnologia a milioni di persone. Niente slogan, solo volontà, quella di rendere la guida autonoma più reale, più utile, più vicina.