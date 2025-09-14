Samsung: patch di Settembre con fix per numerosi smartphone

Tutti i dispositivi multimediali che utilizziamo ogni giorno ricevono costantemente aggiornamenti da parte dei loro produttori, ovviamente gli smartphone non sono da meno e in quest’ultimo caso rappresentano uno snodo fondamentale dal momento che devono garantire la massima sicurezza dei dati contenuti al loro interno evitando violazioni esterne da parte di chi magari vuole appropriarsene per fini illeciti, di conseguenza le società si occupano di fornire i vari aggiornamenti di sicurezza necessari a mitigare eventuali falle presenti all’interno del sistema operativo che possono nominare la sicurezza dell’utente, nello specifico queste falle sono piccoli bug non visti al momento del rilascio del sistema operativo che possono essere utilizzati per aggirare la sicurezza del device ed eseguire codice remoto che può risultare potenzialmente dannoso per chi subisce tale violazione.

Tutto ciò si traduce in aggiornamenti di sicurezza mensili che eliminano questi bug rendendo di fatto il dispositivo più sicuro di volta in volta, durante l’arco del mese infatti la società scopre le falle presenti e si impegna a correggerle, dopodiché rilascia l’update per tutti quei dispositivi che ne sono affetti o che ricevono ancora su supporto software.

Samsung aggiorna parecchio

Oggi vi parliamo della società coreana che ha deciso di rilasciare le patch di sicurezza di settembre che includono tantissimi miglioramenti e soluzioni a problemi di sicurezza riscontrati, nello specifico sono state corrette 58 vulnerabilità ritenute decisamente importanti su numerosi dispositivi, ecco l’elenco dei dispositivi che riceveranno l’update con le correzioni di sicurezza:

Serie Galaxy S:

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE

Serie Galaxy Z:

Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4

Serie Galaxy A e altri modelli:

Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Xcover 6 Pro, Xcover 7, Xcover 7 Pro.

Ovviamente l’unica cosa che dovete fare è aggiornare all’ultima versione di Android il vostro dispositivo non appena l’aggiornamento risulterà disponibile.