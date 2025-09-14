Xiaomi 16

Xiaomi ha aperto ufficialmente i preordini della serie Xiaomi 16 in Cina, ma lo ha fatto senza svelare né i modelli né le specifiche tecniche. Si tratta di una mossa particolare ma non inedita, che sembra avere lo scopo principale di misurare l’interesse del pubblico prima dell’annuncio ufficiale previsto nelle prossime settimane.

Preordini senza dettagli ufficiali

Gli utenti possono già registrarsi per prenotare il nuovo smartphone, pur senza conoscere le caratteristiche o il prezzo. Non è richiesto alcun pagamento anticipato né un vincolo d’acquisto: chi deciderà di confermare l’ordine al momento del lancio potrà ricevere eventuali omaggi o vantaggi aggiuntivi. Una strategia che Xiaomi ha già utilizzato in passato e che punta a creare aspettativa attorno alla nuova generazione di flagship.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 in arrivo

Secondo le indiscrezioni più affidabili, i modelli della gamma Xiaomi 16 saranno tra i primi smartphone al mondo a montare il nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, che Qualcomm presenterà ufficialmente al prossimo Snapdragon Summit, in programma dal 23 al 25 settembre alle Hawaii. Il SoC sarà il successore diretto dello Snapdragon 8 Elite e porterà miglioramenti nelle prestazioni grafiche, nell’efficienza energetica e nelle capacità di intelligenza artificiale. Per Xiaomi si tratta di un appuntamento strategico: essere tra i primi a proporre il nuovo chip rafforza la sua immagine di marchio innovatore e competitivo rispetto ai rivali.

Una gamma articolata

La lineup dovrebbe comprendere almeno tre modelli al lancio: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro e il nuovo Xiaomi 16 Pro Mini, una variante più compatta che si affianca alle versioni tradizionali. In un secondo momento dovrebbe arrivare anche lo Xiaomi 16 Ultra, pensato per offrire le massime prestazioni fotografiche e multimediali.

Le prime informazioni parlano di un cambiamento nelle proporzioni, con dispositivi leggermente più larghi per migliorare l’ergonomia. I display saranno piatti con angoli arrotondati, un design che sembra ormai diventato lo standard per l’intero settore, in linea con quanto già visto su altri produttori, inclusa Samsung con il futuro Galaxy S26 Ultra.

Miglioramenti attesi

Tra le novità previste ci sono batterie più capienti, rese possibili dai progressi nella tecnologia Si-C (silicio-carbonio), che aumenta la densità energetica senza incidere sulle dimensioni. Anche la ricarica rapida dovrebbe ricevere un potenziamento, con tempi sempre più ridotti su tutta la gamma.

Il comparto fotografico sarà un altro punto chiave, con sensori aggiornati e algoritmi ottimizzati per competere ai massimi livelli. Xiaomi ha investito molto in questo campo, e ci si attende un netto miglioramento nella resa in condizioni di scarsa luce e nella fedeltà cromatica.