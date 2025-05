Carbonio liquido e fusione nucleare: un’alleanza possibile

Quando si parla di materiali “impossibili”, il carbonio liquido è uno di quelli che, fino a pochissimo tempo fa, stava in cima alla lista. Non perché nessuno ci avesse mai pensato, ma perché riuscire a osservarlo in laboratorio sembrava davvero fuori portata. E invece, grazie a un team internazionale di scienziati guidati dall’Università di Rostock e dal centro HZDR, quella barriera è appena crollata.

Dentro l’esperimento che ha liquefatto il carbonio per la prima volta

Per la prima volta, il carbonio liquido è stato ottenuto e studiato in condizioni di laboratorio. Non male, se si pensa che stiamo parlando di un elemento che, in natura, ha uno dei punti di fusione più alti in assoluto: oltre 4.500 gradi Celsius! In condizioni normali, non si “scioglie” come il ghiaccio nel bicchiere, ma salta direttamente allo stato gassoso. Insomma, era come cercare di fotografare qualcosa che evapora prima ancora che tu possa mettere a fuoco.

E allora, come ci sono riusciti? Con un super-laser chiamato DiPOLE 100-X — una vera bestia della tecnologia, sviluppato nel Regno Unito — che, per una frazione di secondo, ha creato le condizioni estreme necessarie per far fondere il carbonio solido. Tutto questo all’interno del gigantesco impianto europeo XFEL, dove un fascio di raggi X ha catturato in tempo reale la trasformazione del materiale. Letteralmente: immagini a livello atomico.

Il risultato? Una serie di “istantanee” combinate in un’unica visione chiara del momento in cui il carbonio cambia fase. Ed è qui che arriva la sorpresa più affascinante: nel suo stato liquido, il carbonio mantiene una struttura ordinata, con quattro atomi attorno a ogni nucleo — un po’ come accade nel diamante. Chi si aspettava un caos totale, ha dovuto ricredersi.

Ma questa non è solo una curiosità da laboratorio. Il carbonio liquido potrebbe diventare un alleato chiave per la fusione nucleare, la stessa tecnologia su cui si punta per l’energia del futuro. Potrebbe essere usato come fluido refrigerante o persino come “moderatore” per i neutroni, rendendo i reattori più stabili ed efficienti.

In pratica, stiamo cominciando a capire — pezzo dopo pezzo — come trattare materiali che si comportano come se fossero usciti direttamente dal cuore di una stella. Ed è solo l’inizio.