Android 16: se non hai un Pixel o un Galaxy dovrai attendere

Come ben sapete, Android 16 ormai è alle porte, l’ultima versione del sistema operativo di Google infatti sta per esordire su tantissimi dispositivi ma è attualmente disponibile soltanto sugli smartphone Pixel di ultima generazione e su gli ultimi arrivati di Casa Samsung, Galaxy Fold 7, Flip 7 e Flip 7 FE, su questi dispositivi infatti, Android 16 è disponibile in forma stabile insieme alle ultime versioni dell’interfaccia grafica di sistema, sugli altri device delle altre società che puntano su Android invece il sistema operativo non è ancora arrivato e secondo le ultime novità dovrebbe esordire nello specifico durante il mese di ottobre.

Ci sarà da attendere

Non è una novità che gli smartphone della famiglia pixel siano i primi a ricevere l’ultima versione aggiornata di Android, di fatto i dispositivi sono prodotti da Google che produce anche Android, Samsung dal canto suo ha degli accordi con la società che si occupa di sviluppare il sistema operativo in questione e di conseguenza è la prima a godere degli ultimi aggiornamenti, le altre società dal canto loro stanno ancora aspettando e stanno rilasciando alcune versioni di test per gli sviluppatori prima di un rilascio definitivo a livello globale, sembra comunque che tutte le aziende non vogliano rimanere troppo indietro e si stiano impegnando per cercare di rilasciare l’ultima versione del robottino verde il prima possibile, recenti indiscrezioni parlano dell’arrivo in concomitanza da parte delle seguenti società: OPPO con ColorOS 16, OnePlus su OxygenOS 16, Vivo con UI OriginOS 6 e FuntouchOS 16, Xiaomi usando HyperOS 3 in versione global.

Sembra proprio che tutti coloro che non sono in possesso di una delle due tipologie di smartphone citate sopra purtroppo dovranno attendere ancora un po’ per poter godere dell’ultima versione di Android, sicuramente non un’attesa esagerata, ma comunque che necessita di un po’ di pazienza nonostante magari tra le mani si abbia uno smartphone degno di appartenere alla categoria dei top di gamma, purtroppo c’è poco da fare se non attendere il rilascio ufficiale anche da parte di questa società.