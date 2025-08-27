Speaker JBL GO 4 in regalo: il prezzo su Amazon è inferiore ai 40 euro

Il JBL GO 4 è uno speaker Bluetooth che può essere portato ovunque per ascoltare i propri brani preferiti. Un accessorio progettato e realizzato appositamente per consentire agli appassionati di musica di avere fino a 7 ore di riproduzione musicale senza fili grazie all’eccellente autonomia garantita dalla batteria. Inoltre, è possibile aggiungere fino a 2 ore extra alla durata della batteria con il Playtime Boost.

Siete da tempo in cerca di uno speaker portatile per poter portare le feste ovunque. JBL ha infatti pensato di realizzare un piccolo speaker tascabile con cui è possibile ascoltare la propria musica preferita ovunque. Nessun problema dunque se utilizzato a bordo piscina o sotto la doccia, grazie alla protezione impermeabile all’acqua e resistenzae alla polvere IP67.

Speaker JBL GO 4 in offerta su Amazon

Cosa contraddistingue questo speaker portatile a marchio JBL da tanti altri prodotti presenti sul mercato? La risposta è semplice perché JBL ha realizzato una soluzione innovativa sotto diversi aspetti. Nello specifico il JBL Go 4 è un diffusore portatile Bluetooth dotato di JBL Pro Sound. Ciò significa che dispone di bassi potenti che garantiscono un suono di alta qualità e profondo nonostante le dimensioni del tutto ridotte.

Inoltre, per ottimizzare l’esperienza d’uso, il costruttore ha deciso di includere una connessione multi diffusore. L’utente può dunque abbinare due Go 4 per ottenere un audio stereo potenziato collegando in modalità wireless più diffusori compatibili. Non dimentichiamo che la potenza massima in uscita di questo JBL è di 4,2 Watt.

Pronti per dare il via a esperienze sonore uniche per feste all’aria aperta? Oggi potete acquistare lo speaker JBL GO 4 a un prezzo di soli 38,99 euro anziché 49,99. Dunque, un’occasione da cogliere al volo per poter risparmiare rispetto al prezzo di listino.