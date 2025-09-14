Ad
domenica, Settembre 14, 2025
domenica, Settembre 14, 2025
NewsSocial Network

L’avvocato Zuckerberg sfida Meta per i blocchi sulla sua pagina

Un avvocato di nome Mark Zuckerberg cita Meta dopo che Facebook ha bloccato la sua pagina accusandolo di impersonare il fondatore.

scritto da Margherita Zichella
Un avvocato di nome Mark Zuckerberg cita Meta dopo che Facebook ha bloccato la sua pagina accusandolo di impersonare il fondatore.

Sembra una barzelletta, e invece è tutto vero: Mark Zuckerberg ha citato in giudizio… Mark Zuckerberg. Non è un gioco di specchi, ma la realtà un po’ surreale che vede protagonista un avvocato dell’Indiana specializzato in casi di bancarotta, che porta lo stesso identico nome del fondatore di Meta. E proprio questa coincidenza, che già di per sé non dev’essere facile da gestire nella vita quotidiana, lo ha trascinato in un paradosso degno di una commedia legale.

 

Coincidenza estrema: un Mark Zuckerberg bloccato da Zuckerberg

L’avvocato Mark Zuckerberg usa Facebook per lavoro, per promuovere i suoi servizi e farsi conoscere dai clienti. Peccato che, agli occhi dell’algoritmo, la sua identità appaia sempre sospetta. Risultato? La sua pagina è stata bloccata cinque volte in otto anni, con l’accusa di impersonare… Mark Zuckerberg. Lui non finge di essere qualcun altro: è semplicemente sé stesso. E, per rendere la faccenda ancora più grottesca, esercita come avvocato da quando l’altro Zuckerberg – quello con le felpe e i miliardi – aveva appena tre anni.

La situazione non sarebbe solo un fastidio se non fosse per i soldi in ballo. L’avvocato racconta di aver speso più di 11.000 dollari in pubblicità sulla piattaforma, e quando la sua pagina veniva disattivata, gli addebiti non si fermavano. “Non è divertente”, ha spiegato a un’emittente locale. “Non lo è quando prendono i miei soldi”. Da qui la decisione di portare la questione in tribunale.

In realtà la sua vita da “altro Mark Zuckerberg” è da anni fonte di episodi surreali. Per raccontarli ha persino creato un sito dal titolo eloquente: iammarkzuckerberg.com. Lì descrive, con una certa ironia, prenotazioni al ristorante annullate perché ritenute uno scherzo, folla di curiosi pronti ad accoglierlo convinta di trovarsi davanti al creatore di Facebook, e persino messaggi minacciosi o richieste di denaro indirizzati al suo nome.

Meta, colta in contropiede, ha diffuso solo una breve nota: “Sappiamo che esistono più persone con lo stesso nome e stiamo cercando di risolvere la situazione”. Nel frattempo, l’avvocato Zuckerberg non si scoraggia e anzi rilancia con spirito: dice che dominerà i risultati di ricerca per “Mark Zuckerberg bancarotta”. E aggiunge, con un sorriso, che se mai il più famoso dei due dovesse avere problemi finanziari, sarebbe lieto di rappresentarlo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.