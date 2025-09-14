Huawei Watch Fit 4 Pro si arricchisce con nuove funzioni

Huawei è diventata col tempo una delle aziende più amate dai consumatori per quanto riguarda il panorama tecnologico.

Il prodotto principale dell’azienda cinese sono sicuramente gli smartphone, prodotti di grande qualità con design pulito e curato e con strumenti avanzati come nel caso delle sue fotocamere.

Non solo smartphone, poiché il brand offre altri prodotti incredibili, come tablet, accessori vari per smartphone e wearable.

Ad esempio, uno dei suoi prodotti molto amati dagli utenti e il Huawei Watch Fit 4 Pro, che presenta un display AMOLED da 1,82 pollici, molto luminoso, un supporto a immersione, una batteria che possiede un’autonomia fino a 10 giorni e tante altre caratteristiche che lo rendono uno smartwatch e estremamente utile.

Huawei Watch Fit 4 Pro: le nuove funzioni in arrivo con l’aggiornamento

Dunque, il Watch Fit 4 Pro è perfetto per chiunque abbia bisogno di un prodotto da utilizzare durante lo sport, senza però rinunciare all’estetica e allo stile.

Inoltre, Huawei tende a rendere sempre migliori i propri prodotti, introducendo aggiornamenti che apportino delle modifiche sostanziali.

Anche per lo smartwatch è in arrivo un nuovo aggiornamento che dovrebbe migliorare alcune funzioni e aggiungerne altre molto utili.

L’aggiornamento 5.1.0.211 integrerà diverse novità.

La prima miglioria da prendere in considerazione è la possibilità di regolare e controllare il volume direttamente dall’orologio e non più dallo smartphone.

Sempre per un quanto riguarda Il suono, verrà introdotto il supporto alla cancellazione attiva del rumore, permettendo dunque una migliore qualità del suono.

Anche l’interfaccia subirà delle piccole modifiche che andranno a renderla più intuitiva, e ci sarà un cambio di design in alcune delle applicazioni principali.

Infine verrà introdotta del tutto una nuova funzione chiamata “Trova auricolari”, che si rivelerà davvero molto utile se si dovessero perdere i propri auricolari.

Insomma, saranno dei cambiamenti in toto che Huawei ha pensato proprio per rendere l’esperienza dei propri clienti ancora più piacevole.