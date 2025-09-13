Android 16 QPR1 rivoluziona i Pixel

Google ha da poco rilasciato l’aggiornamento di settembre 2025 per gli smartphone Pixel. L’update introduce Android 16 QPR1 con tante novità molto interessanti. Non si tratta solo di correzioni di bug. Infatti l’interfaccia è stata ridisegnata. Ma sono arrivate anche nuove funzioni e alcuni miglioramenti per l’esperienza d’uso. L’aggiornamento è disponibile via OTA per tutti i dispositivi Pixel supportati. Il rollout è iniziato ufficialmente e arriverà a tutti entro pochi giorni.

Con l’aggiornamento Pixel, nuovo design, funzione Desktop, miglioramenti sotto al cofano e patch di sicurezza

La novità più evidente è il design Material 3 Expressive. Tutto appare molto più colorato, moderno e personalizzabile. Inoltre ci sono nuove icone nella barra di stato, una tendina delle notifiche rivista e le animazioni sono più fluide.

Le impostazioni sono ora organizzate in tessere colorate, più facili quindi da leggere. Anche la sezione Sfondo e stile cambia completamente. Arrivano effetti 3D, il meteo in tempo reale e nuovi orologi per la schermata di blocco.

È importante sottolineare anche l’introduzione della Modalità Desktop. Collegando il Pixel a un monitor esterno via USB-C, lo smartphone attiva un’interfaccia in stile PC. È possibile aprire più finestre, spostarle tra schermi e usare il mouse liberamente. Si può anche lavorare su due desktop separati o aprire più istanze della stessa app.

Oltre alla nuova interfaccia, Android 16 QPR1 include correzioni importanti. Migliora così la qualità audio nelle chiamate, la stabilità del Bluetooth e il riconoscimento dell’impronta digitale. In più sono stati risolti diversi problemi con la tastiera, il pulsante Home e le gesture. Le patch di sicurezza di settembre 2025 risolvono oltre 80 vulnerabilità. Anche se nessuna è classificata come critica per i Pixel, l’aggiornamento è altamente consigliato.

Per aggiornare, basta andare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema e cercare manualmente. Chi preferisce, può scaricare la factory image o il pacchetto OTA dal sito Google.