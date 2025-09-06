AliExpress fa CROLLARE il prezzo di questo notebook: oltre 480 euro di sconto

Gli utenti sono felicissimi di poter abbracciare, e godere, di uno sconto AliExpress più unico che raro, con il quale abbracciare la possibilità di raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di un notebook con sistema operativo Windows 11. La riduzione viene applicata direttamente sul modello Ninkear YBOOK15, un laptop di discreta qualità che si contraddistingue dalla massa per la presenza di alcune specifiche di ottimo livello.

Il display è da 15,6 pollici di diagonale, con cornici sottili soprattutto sui tre lati superiori, una risoluzione FullHD e buona qualità, sebbene comunque si tratti di un IPS LCD. Il plus è chiaramente rappresentato dal suo essere completamente touchscreen, il che estende al massimo l’usabilità quotidiana e lo rende estremamente versatile, oltre che offrire una rotazione di 360 gradi, trasformandolo a tutti gli effetti in un vero e proprio tablet.

Il processore integrato al suo interno è l’AMD Ryzen 3 3200U, octa-core di buona qualità che viene completato dalla presenza di un quantitativo di RAM più che sufficiente, circa 16GB, oltre a 512GB di memoria interna su SSD (espandibile sfruttando gli slot). Lo chassis è realizzato interamente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, trattamento oleofobico per ridurre le impronte, e soprattutto materiali di ottima qualità generale.

AliExpress, ecco tutti gli sconti da non perdere

Il prodotto in questione, Ninkear YBOOK15, viene proposto ad un listino di 682,44 euro, cifra che viene ridotta di 481 euro, per arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a soli 201,41 euro. Lo potete ordinare subito collegandovi al seguente link.

La spedizione viene effettuata direttamente dalla Francia, con consegna a domicilio in tempi molto rapidi, e la possibilità comunque di godere della possibilità di reso entro 15 giorni dalla ricezione a domicilio. La garanzia, al solito, ha durata di 2 anni, e ricordiamo comunque non essere previsti dazi doganali da pagare.