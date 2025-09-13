Vivo X300 Ultra, primo smartphone con due fotocamere da 200MP

Il prossimo Vivo X300 Ultra potrebbe essere il primo smartphone al mondo a montare due fotocamere da 200MP. L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, leaker cinese tra i più attendibili. Secondo i rumor, i sensori saranno utilizzati sia per la fotocamera principale sia per quella tele. La novità renderebbe l’Ultra un modello unico nel mercato mobile, con un totale di 500MP distribuiti su quattro fotocamere.

Il sensore scelto è il nuovo Samsung ISOCELL HPB, presentato di recente e realizzato appositamente per Vivo. Si tratta di un formato da 1/1,4”, ma con personalizzazioni sviluppate in collaborazione con l’azienda cinese. Ma non è tutto. Vivo ha anche progettato un chip proprietario per l’elaborazione delle immagini e dei video, segno che il salto tecnologico riguarda non solo l’hardware, ma anche il software.

Vivo X300 Ultra, ottiche Zeiss e zoom più versatile

Il modulo fotografico del Vivo X300 Ultra dovrebbe includere anche un sensore ultra-grandangolare da 50MP e una fotocamera frontale sempre da 50 MP. Le ottiche saranno firmate Zeiss, con rivestimento T* per garantire maggiore trasparenza e ridurre i riflessi. La versione Pro della serie X300 monterà anch’essa il sensore ISOCELL HPB, abbinato a un teleobiettivo periscopico con focale equivalente a 85mm, pari a uno zoom ottico di circa 3,7x.

Il salto rispetto al precedente X200 Ultra è netto, poiché si passa da 50 a 200MP sulla fotocamera principale. Un cambiamento che non serve solo a vantare numeri più alti, ma anche a introdurre nuove possibilità di zoom “in-sensor”. Le foto standard saranno da 12,5MP grazie al binning 4×4, mentre lo zoom 2x sarà ottenuto con un crop di uno scatto a 50MP in binning 2×2.

Il lancio ufficiale della serie X300 è atteso per Ottobre, ma resta da chiarire la disponibilità sui mercati mondiali. Se confermate, queste specifiche renderebbero il Vivo X300 Ultra uno dei camera phone più avanzati mai prodotti, pronto a sfidare concorrenti come Oppo e Xiaomi nella corsa alla fotografia mobile.