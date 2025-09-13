Silent Hill F: confermati i 60FPS su PlayStation

Un titolo decisamente atteso per quanto riguarda il panorama videoludico globale e il prossimo titolo appartenente al franchise di Silent Hill, nello specifico il capitolo definito Silent Hill F, quest’ultimo verrà infatti rilasciato il prossimo 25 settembre e avrà il compito di portare avanti la grande eredità della saga che è riuscita ad appassionare generazioni e generazioni di video giocatori.

Il titolo in questione verrà mosso dal famoso e anche un po’ temuto motore grafico Unreal engine 5, il quale, come sappiamo, rappresenta un punto dolente per molti produttori e soprattutto per la gran parte dell’hardware attualmente disponibile dal momento che a fronte di caratteristiche davvero eccezionali soffre purtroppo di una pesantezza non indifferente che lo rende di difficile ottimizzazione per tutte le case video ludiche.

Prestazioni stabili

Fortunatamente, però, il titolo in arrivo sembra non soffrirà questo problema dal momento che il lavoro fatto da parte di Konami sembra essere eccelso, tutto ciò ci arriva direttamente da Digital Foundry che ha potuto testare con mano le caratteristiche del titolo nella sua versione PC e PlayStation 5.

Da quanto emerge il titolo riesce a mantenere 60 frame per secondo solidi e costanti sebbene non venga fatto girare in risoluzione 4K nativa, nonostante tutto però tutto il titolo sembra girare davvero bene e soprattutto non sembra soffrire dei classici problemi che caratterizzano tale motore grafico, al punto da non sembrare proprio quest’ultimo.

Tra l’altro, sembra che la gestione dell’illuminazione sia stata fatta davvero bene grazie al software di gestione lumen che consente di lavorare veramente di fino sulle luci.

Per il resto il titolo sarà esattamente quello che ci aspettiamo e che c’è già stato preannunciato, sarà in parte un ritorno al passato ma modernizzato con tutte le nuove possibilità che i game play moderni includono, l’attesa sta per finire dal momento che mancano meno di due settimane all’arrivo ufficiale sul mercato per queste due piattaforme.