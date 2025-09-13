Telecamera Wifi da esterno 2k Ezviz imperdibile: costa solo 129,99€ su Amazon

Con un prezzo pari a soli 129,99 euro la telecamera wifi da esterno 2k del marchio Ezviz è possibile portare a casa una soluzione in grado di sorvegliare gli ambienti esterni della vostra casa in modo ottimale. Non a caso, con una visione in 4MP Full HD viene garantita un’alta qualità sia di notte che di giorno. Con l’obiettivo di offrire un risultato finale ottimale il costruttore ha deciso di implementare anche due faretti che ottimizzano la luminosità.

Oltre a ciò, la dotazione di una batteria ricaricabile da 10,400 mAh assicura una durata fino a 210 giorni con una carica completa. Tale aspetto garantisce prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare Ezviz per essere alimentata direttamente.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Telecamera Wifi da esterno 2k Ezviz su Amazon

Su Amazon oggi è possibile acquistare la telecamera wifi da esterno 2k del marchio Ezviz a un prezzo super vantaggioso. Come anticipato, parliamo di un dispositivo in grado di assicurare registrazioni chiare sia di giorno che di notte.

Tra le diverse caratteristiche di cui dispone non passa inosservata l’impermeabilità di grado IP66 che conferma che la progettazione è stata fatta per resistere agli agenti atmosferici. Sapete che è possibile ascoltare quello che succede fuori casa e parlare con gli ospiti come se fossi lì? Tutto ciò può essere fatto con un semplice tocco sulla app dedicata Ezviz. A completare l’esperienza d’uso, una memoria da 32 GB che diventa utile per poter salvare dati e registrazioni senza alcuna preoccupazione.

Approfittate subito del prezzo speciale proposto oggi dal colosso dell’e-commerce Amazon: la telecamera Wifi da esterno 2k Ezviz costa solamente 129,99 euro. La spedizione è completamente gratuita e il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi.