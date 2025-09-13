Netflix lancia una funzione che rivoluziona la condivisione

Netflix continua a evolversi. Nonostante il dominio ormai mondiale nel settore dello streaming, l’azienda non si ferma più. L’obiettivo è rendere la piattaforma sempre più interattiva e vicina alle esigenze dei suoi utenti. Dopo il lancio della funzione Moments, arrivata a fine 2024, arriva ora un importante aggiornamento che cambia il modo in cui gli spettatori possono vivere i loro contenuti preferiti.
Se su Netflix hai scene da condividere, ora basta un solo tocco
Con Moments, fino ad ora si poteva salvare solo l’inizio di una scena amata. Adesso invece, Netflix ha introdotto una funzione che consente anche di selezionare il punto finale della clip. Una piccola aggiunta, ma dal grande impatto. Per usare questa nuova possibilità, basta toccare il pulsante Ritaglia sotto la barra di avanzamento durante la visione da mobile. Il video così tagliato verrà automaticamente salvato nella sezione “Il mio Netflix”, pronto per essere rivisto o condiviso con gli amici.
Questa novità arriva in un momento perfetto. Proprio mentre debutta la seconda parte della seconda stagione di “Mercoledì”. La serie amatissima dal pubblico. In questa nuova ondata di episodi, la star Lady Gaga farà la sua comparsa nel ruolo di una misteriosa insegnante. È facile immaginare che molti utenti useranno Moments per salvare e condividere i momenti più iconici dell’artista.
Con questo nuovo aggiornamento, Netflix rende l’esperienza ancora più personale. Gli utenti non solo guardano, ma creano e condividono. I brevi video ritagliati diventano piccoli ricordi digitali o strumenti di espressione. La piattaforma così si avvicina al linguaggio dei social, dove i frammenti di contenuto diventano virali, commentati e rilanciati. Non è più solo intrattenimento passivo. Ma una vera partecipazione attiva.
La funzione aggiornata è già disponibile in tutto il mondo, Italia compresa. Non servono aggiornamenti manuali, basta aprire l’app. Netflix rafforza così il legame tra spettatore e contenuto, offrendo un modo nuovo per rivivere e far rivivere le emozioni della visione.