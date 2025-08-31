Google Pixel 10, emergono problemi con la ricarica wireless

I nuovi Pixel 10 hanno fatto il loro debutto da poco, ma come spesso accade con i lanci di dispositivi molto attesi, le prime segnalazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Alcuni possessori hanno infatti riscontrato problemi con la ricarica wireless, che in diversi casi risulta troppo lenta o addirittura interrotta.

Ricarica lenta e interruzioni improvvise

Le segnalazioni riguardano soprattutto l’uso di caricabatterie wireless già esistenti. In alcuni casi il telefono inizia a ricaricarsi per poi interrompersi dopo pochi secondi o minuti. Più diffuso sembra essere invece il problema legato alla velocità di ricarica: su diversi pad, inclusi modelli come il Pixel Stand di seconda generazione, la potenza si ferma a soli 5W, ben al di sotto delle specifiche attese. Per riferimento, il Pixel 10 Pro XL dovrebbe raggiungere i 25W, mentre gli altri modelli della serie si fermano a 15W.

Il ruolo del nuovo standard Qi2

Secondo le prime ipotesi, la causa sarebbe legata al passaggio al nuovo standard Qi2 e al relativo Magnetic Power Profile (MPP), che utilizza magneti per garantire l’allineamento durante la ricarica. I caricabatterie meno recenti, non compatibili con questa tecnologia, potrebbero quindi entrare in conflitto con i Pixel 10, causando interruzioni o una potenza limitata. Nel caso del Pixel Stand, è probabile che Google abbia integrato il proprio sistema di ricarica rapida direttamente nello standard Qi2, abbandonando i vecchi protocolli.

Le possibili soluzioni per gli utenti

Gli interventi più comuni — come la pulizia della cache o il riavvio del telefono — non hanno risolto i problemi. Anche la ricarica wireless integrata in alcune auto sembra soffrire della stessa incompatibilità, con la batteria che si scarica invece di guadagnare energia.

Per ora, l’unica soluzione efficace sembra essere l’acquisto di un caricabatterie certificato Qi2, in grado di garantire velocità e stabilità durante la ricarica. Una spesa aggiuntiva che potrebbe non piacere a tutti, ma che appare inevitabile per sfruttare al meglio le capacità dei nuovi Pixel 10.