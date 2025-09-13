Ad
Microgravità e magneti: una nuova era per l’ossigeno spaziale

scritto da Margherita Zichella
Ricercatori usano magneti per guidare le bolle e produrre ossigeno nello spazio più efficientemente e senza macchinari pesanti.

Chi lavora all’esplorazione spaziale lo sa bene: la vera sfida non è solo arrivare lontano, ma restarci. E per restarci serve ossigeno, ogni giorno, senza interruzioni. È uno di quei dettagli che sulla Terra diamo per scontato, ma che in orbita o su un avamposto lunare può diventare questione di vita o di morte. Finora la soluzione adottata è stata l’elettrolisi dell’acqua, un processo semplice in apparenza: si fa passare corrente elettrica, le molecole si dividono e si ottiene ossigeno da una parte e idrogeno dall’altra. Qui a casa nostra funziona senza troppi pensieri, perché la gravità fa il suo dovere e le bolle di gas si staccano spontaneamente.

 

L’ossigeno in orbita diventa leggero grazie a esperimenti magnetici

Il problema nasce quando la gravità sparisce. Le bolle, anziché galleggiare via, restano attaccate agli elettrodi e rallentano tutto. Per far fronte a questo imprevisto si sono costruite centrifughe in grado di separare artificialmente i gas, e per anni è sembrata l’unica strada percorribile. Ma si tratta di macchinari pesanti, complessi e poco adatti a viaggi che puntano a durare mesi o addirittura anni.

Da qui l’idea, tanto elegante quanto audace, che un gruppo di ricercatori ha deciso di mettere alla prova: usare i magneti. Sì, proprio così. Guidare le bolle con campi magnetici, senza bisogno di ingombranti sistemi meccanici. A portare avanti l’esperimento è stato Álvaro Romero-Calvo del Georgia Institute of Technology, insieme a colleghi in Germania e nel Regno Unito. Per i loro test si sono affidati a un luogo che sembra uscito da un romanzo di fantascienza: la torre di caduta di Brema, un cilindro alto quasi 150 metri dove, per pochi secondi, si ricrea la microgravità.

Il risultato è stato sorprendente. Quando entrano in gioco le forze magnetiche, le bolle si comportano come se fossero “attirate” verso i punti di raccolta, con un’efficienza fino al 240% superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Significa che, un domani, produrre ossigeno nello spazio potrebbe diventare molto più semplice e leggero, senza quelle macchine complesse che consumano energia preziosa.

La scoperta non è passata inosservata: NASA, ESA e il Centro Aerospaziale Tedesco hanno già mostrato interesse, finanziando ulteriori esperimenti e test in condizioni sempre più realistiche. Se la strada si confermerà valida, i futuri astronauti potrebbero respirare grazie a un principio che conosciamo da secoli, applicato in un contesto completamente nuovo. Un piccolo passo per le bolle, ma un grande passo per la vita nello spazio.

