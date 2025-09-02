BERGVATTNET, la collezione Ikea che salva litri in doccia

Quando Ikea presenta una nuova collezione, di solito si pensa a mobili, lampade o tessili colorati. Questa volta invece il focus è l’acqua, una risorsa che diamo spesso per scontata ma che diventa ogni anno più preziosa. Con la serie BERGVATTNET, lanciata durante la World Water Week 2025, l’azienda svedese porta dentro le nostre case un’idea semplice ma potente: usare la tecnologia quotidiana per ridurre gli sprechi senza rinunciare alla comodità.

BERGVATTNET: tecnologia semplice per consumi più sostenibili in casa

Il cuore della collezione è un piccolo contatore da doccia, venduto a 39,95€, che sembra quasi un dettaglio da poco ma cambia radicalmente il rapporto con il nostro consumo. Misura temperatura, litri usati e durata, e in più ha una funzione “pausa intelligente”: se chiudi l’acqua per insaponarti, quando la riapri entro due minuti il flusso riparte senza sprecare. È un gesto minuscolo che diventa un’abitudine e che, moltiplicato per migliaia di famiglie, può fare una differenza enorme.

Accanto al contatore c’è un’altra idea brillante: il deviatore automatico. Costa meno di trenta euro, si aggancia al miscelatore e intercetta quell’acqua fredda che normalmente lasciamo scorrere mentre aspettiamo che la doccia raggiunga la temperatura giusta. Invece di finire nello scarico, l’acqua viene raccolta in un secchio da otto litri (anche questo firmato Ikea) e può essere riutilizzata per innaffiare le piante o pulire i pavimenti. È un oggetto semplice, quasi ovvio, ma che trasforma un fastidio quotidiano in un piccolo atto sostenibile.

L’idea nasce proprio da quell’attesa che tutti conosciamo: il momento in cui giri la manopola e aspetti, un po’ infastidito, che arrivi l’acqua calda. Tobias Svanberg, uno degli sviluppatori di Ikea, ha raccontato come questa frustrazione sia stata il punto di partenza del progetto. Durante i test si è scoperto che in paesi come Spagna e Portogallo tante persone già usano un secchio per raccogliere l’acqua in eccesso. Ikea ha solo trasformato questa abitudine in un sistema più pratico e, perché no, anche più piacevole da usare.

BERGVATTNET non è quindi una collezione che rivoluziona lo stile delle nostre case, ma una che prova a cambiare le nostre abitudini. E lo fa nel tipico spirito Ikea: con oggetti accessibili, semplici da installare e pensati per essere davvero usati.