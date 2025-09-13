HoMobile propone una SUPER OFFERTA: 150GB in 5G e SIM gratis

HoMobile torna al centro della scena con una proposta pensata per conquistare nuovi clienti e fidelizzare chi è già parte della sua community. L’operatore virtuale, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per semplicità e chiarezza, ha lanciato un’offerta che mette insieme tre elementi ormai fondamentali, ovvero tanti giga per navigare alla massima velocità, costi di attivazione contenuti e un approccio sempre più digitale con servizi che passano direttamente dall’app ufficiale.

HoMobile semplifica la gestione con l’app dedicata

L’offerta di punta riguarda la possibilità di avere 150GB in 5G a 9,95€ al mese, con minuti e SMS illimitati. A questo si aggiunge la convenienza dell’attivazione. Infatti per chi porta il numero in HoMobile, il costo parte da soli 2,99€, mentre chi sceglie un nuovo numero può contare su attivazione a 2,99 euro e SIM gratuita. In entrambi i casi è richiesta una prima ricarica di 10€, che diventa subito credito disponibile.

Uno dei punti di forza di HoMobile resta l’app, disponibile per Android e iOS, che consente di controllare in tempo reale consumi, credito residuo e offerte attive. Da qui si possono ricaricare facilmente le proprie SIM, accedere all’assistenza e persino personalizzare il numero scegliendone uno “su misura”, basato su una data significativa o una sequenza facile da ricordare. L’app diventa anche il cuore del programma fedeltà con sticker e premi, oltre che il canale per accedere a nuove promozioni dedicate. In più con l’arrivo del supporto via WhatsApp, HoMobile punta a rafforzare ulteriormente il legame con i clienti, garantendo risposte rapide e dirette.

Un altro elemento che distingue HoMobile dagli altri operatori è sicuramente l’impegno alla trasparenza. Niente costi nascosti, nessun vincolo complicato e soprattutto la formula “soddisfatti o rimborsati”. Gli utenti hanno 30 giorni per provare l’offerta e, se non dovessero restarne convinti, possono chiedere il rimborso in pochi click. Una scelta che testimonia fiducia e sicurezza nella qualità del servizio offerto.