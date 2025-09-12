WhatsApp introduce la funzione degli “amici stretti”

La tutela della privacy è sempre più centrale nel mondo digitale. WhatsApp, a tal proposito, ha deciso di introdurre una funzione che cambia il modo di gestire gli aggiornamenti di stato. Nella versione beta per Android, la piattaforma sta testando l’opzione “amici stretti”. L’idea alla base? Consentire agli utenti di condividere contenuti solo con una lista privata e fidata di contatti.

Tale novità richiama quanto già avviene su Instagram, con la possibilità di creare e modificare un gruppo esclusivo di contatti. In questo modo ogni aggiornamento di stato può essere mostrato a tutti, a una lista personalizzata o soltanto agli amici stretti. Un indicatore visivo segnalerà chiaramente che il contenuto è stato destinato a un gruppo ristretto, creando un senso di esclusività.

WhatsApp, controllo totale e sicurezza garantita

Un aspetto importante riguarda la gestione discreta della lista. L’utente ha pieno controllo su chi includere o escludere, senza che i contatti ricevano notifiche. Le modifiche avranno effetto solo sugli aggiornamenti futuri, mentre per i contenuti già pubblicati servirà una nuova condivisione. Ciò garantisce la massima libertà nella selezione dei destinatari e permette di monitorare di volta in volta la visibilità delle storie personali.

Sul fronte sicurezza, nulla cambia. Anche i contenuti condivisi con gli amici stretti resteranno protetti dalla crittografia end-to-end. Solo i destinatari scelti potranno visualizzare i contenuti, mantenendo lo standard di protezione che ha reso WhatsApp uno strumento affidabile e diffuso a livello mondiale. Insomma, si tratta di un elemento fondamentale, perché la sicurezza dei dati personali rimane un tema sensibile e molto discusso.

Al momento la funzione non è disponibile neppure per tutti i beta tester. WhatsApp ha chiarito che si tratta ancora di una fase di sviluppo. Il lancio ufficiale partirà in un secondo momento e inizierà dagli utenti Android, per poi estendersi anche a quelli iOS. Con questa novità, la piattaforma conferma la volontà di offrire un’esperienza sempre più personalizzata, sicura e attenta alle esigenze di riservatezza.