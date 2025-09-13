Ad
News

Cambiare smartphone senza perdere dati: metodo ordinato e sicuro

Se dovete cambiare il vostro smartphone, bisogna seguire questi consigli che vi porteranno per mano alla perfezione

scritto da Felice Galluccio
Cambiare smartphone senza perdere dati: metodo ordinato e sicuro

Il passaggio a un nuovo telefono funziona meglio con un piano semplice. Si parte da un inventario: contatti, calendario, foto, chat, app essenziali, servizi di pagamento, autenticatori. Ogni gruppo necessita di un backup verificato. Per le chat è utile esportare conversazioni e media, mentre la galleria va sincronizzata in cloud o copiata su computer. Gli autenticatori richiedono il trasferimento controllato dei codici (o la rigenerazione tramite account). Prima dello switch conviene scollegare smartwatch e cuffie, annotare l’IMEI, verificare eSIM o SIM fisica e aggiornare l’OS del vecchio dispositivo per ridurre errori durante la migrazione.

Sono tantissime le testimonianze di alcuni utenti che hanno avuto problematiche tali da non riuscire a recuperare più i dati, corrompendoli o addirittura smarrendoli definitivamente. Ci sono quindi tutte le informazioni giuste, in realtà poche e semplici, che vanno seguite tassativamente per evitare brutte sorprese quando si sostituisce il proprio caro vecchio smartphone.

Migrazione: prima accessi, poi app

Una volta acceso il nuovo smartphone, si effettua l’accesso agli account principali, si attiva l’autenticazione a due fattori e si ripristinano contatti e calendario. Solo dopo si passa alle app, privilegiando quelle necessarie e rimandando il resto a un secondo momento. Per i portafogli digitali si registra il dispositivo con i controlli antifrode previsti. Terminato il trasferimento, si verifica che galleria, documenti e note risultino integri.

Bonifica del vecchio telefono: fondamentale

Quando tutto è al sicuro, il vecchio dispositivo va “bonificato”: logout da servizi, rimozione degli account, disattivazione dei blocchi antifurto, ripristino ai dati di fabbrica. Se presente, la microSD si formatta separatamente o si conserva. Una pulizia fisica e il controllo dei connettori aiutano in caso di vendita o cessione. Con una check-list essenziale — backup, accessi, verifica, bonifica — il cambio smartphone diventa lineare e privo di sorprese. Molte persone eviterebbero in questo modo di ritrovarsi in situazioni complicate.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!