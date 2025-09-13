Nothing Ear (3), presentazione ufficiale il 18 settembre: arrivano i nuovi auricolari

Si è parlato veramente tanto dei nuovi auricolari che Nothing ha in serbo per i suoi utenti, proprio come succede spesso quando questo brand sceglie di lanciare un nuovo prodotto. Le Nothing Ear (3) a quanto pare ora hanno una data ufficiale: è arrivata la conferma riguardo ad una presentazione per il prossimo giovedì 18 settembre alle ore 14:00. L’azienda londinese guidata da Carl Pei ha diffuso la notizia tramite un comunicato ufficiale, invitando gli interessati a registrarsi sul sito per ricevere aggiornamenti in vista del lancio.

Questi auricolari rappresentano la quarta generazione della linea TWS di Nothing e segnano un ritorno alla numerazione progressiva che aveva caratterizzato i primi modelli. Dopo gli Ear (1) e gli Ear (2), l’azienda aveva scelto di lanciare un prodotto chiamato semplicemente Ear, senza numeri, per spostare l’attenzione sull’esperienza d’uso. Ora, con le Ear (3), la strategia torna ad allinearsi con la tradizione iniziale, ribadendo il posizionamento di questo prodotto all’interno del catalogo.

Una gamma sempre più articolata

Gli auricolari sono stati il primo passo con cui Nothing si è affacciata sul mercato, definendo la propria identità con un design trasparente e soluzioni tecniche distintive. Negli anni la gamma si è ampliata con le Ear (Stick), le Ear (a) e le più recenti Ear (Open), fino ad arrivare alle cuffie over-ear Headphone (1).

Il 2025, inoltre, è stato un anno particolarmente intenso anche sul fronte smartphone: l’azienda ha lanciato i Phone (3), i Phone (3a) e Phone (3a) Pro, oltre al CMF Phone 2 Pro, ampliando la propria presenza in più segmenti. Nonostante questo, Nothing non dimentica le proprie origini, e con le Ear (3) punta a riaffermare la centralità della divisione audio nella sua strategia complessiva.

L’appuntamento è quindi fissato: il 18 settembre alle ore 14:00 verranno svelati gli auricolari flagship Nothing Ear (3), nuovo capitolo della filosofia del marchio e possibile punto di riferimento nel settore delle cuffiette true wireless.