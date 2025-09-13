Android si aggiorna con 4 funzioni smart

Google ha appena annunciato quattro nuove funzioni. Queste renderanno Android ancora più intelligente e utile. Le novità saranno disponibili per tutti i telefoni Android compatibili. Anche se la distribuzione avverrà in modo graduale. A differenza dei classici aggiornamenti riservati ai dispositivi Pixel.
Le nuove funzioni riguardano diversi aspetti. Dalla tastiera Gboard alla condivisione di contenuti con altre persone. Vediamo nel dettaglio cosa cambia. E soprattutto come queste novità potranno semplificare la vita quotidiana di milioni di utenti.
Le novità di Android riguarda la scrittura più smart, emoji preferite, audio condiviso e Quick Share più rapido e intuitivo
La prima novità riguarda Gboard, la tastiera di Google. Ora è possibile usare strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale. Con un semplice tocco su un nuovo pulsante a forma di matita con stelline, potrai riscrivere i tuoi messaggi. Il sistema può renderli più cortesi, più professionali, più brevi o correggerli automaticamente. Tutto avviene direttamente sul dispositivo, quindi la privacy è garantita.
Anche Emoji Kitchen, la funzione che permette di creare combinazioni di emoji divertenti, riceve un aggiornamento atteso da tempo. Ora si possono salvare le combinazioni preferite. Basterà selezionare due emoji, cliccare sul suggerimento e aggiungerlo ai preferiti tramite il nuovo pulsante dedicato.
Una terza novità riguarda la condivisione dell’audio. Ora è possibile collegare due cuffie Bluetooth allo stesso smartphone per ascoltare musica, video o podcast con un amico. Inoltre, è possibile generare un codice QR per condividere in modo sicuro l’audio con più persone, utile in gruppo o in ambienti pubblici.
Infine, Google ha migliorato Quick Share, il sistema Android per condividere rapidamente file tra dispositivi. Ora il passaggio tra invio e ricezione è istantaneo, le anteprime delle foto sono visibili subito e i file si aprono non appena ricevuti. Un nuovo indicatore mostra anche lo stato del trasferimento in tempo reale, rendendo tutto più chiaro e immediato.
Le novità sono in fase di rilascio da inizio settembre. Basta controllare gli aggiornamenti per riceverle nei prossimi giorni.