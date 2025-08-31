Quick Share di Google arriva sui dispositivi Apple?

Da tempo circolano indiscrezioni su un possibile arrivo di Quick Share anche nel mondo Apple. La funzione sviluppata da Google per lo scambio rapido di file potrebbe stravolgere l’ecosistema di Cupertino. Quelle che inizialmente sembravano soltanto ipotesi stanno ora trovando conferme più concrete. L’ultima versione beta di Google Play Services (25.34.31) contiene riferimenti inequivocabili alla possibilità di utilizzare lo strumento non solo su Android, ma anche su iOS e macOS.
Google punta all’ecosistema Apple con Quick Share
Diverse voci evidenziano il possibile arrivo di tale opzione come un alternativa valida per gli utenti di Cupertino. Eppure, sembra che ci siano alcuni dubbi che portano a chiedersi se reale opzione sia davvero valida.
Sembra, infatti, che per poter iniziare a condividere, sfruttando tale opzione, gli utenti Apple dovranno scaricare un’apposita app standalone. Una condizione che gli utenti con un dispositivo Apple, potrebbero non apprezzare. Soprattutto considerando la presenza di AirDrop, così come di altre valide alternative. Le quali potrebbero risultare molto più vantaggiose. Soprattutto per tutti coloro che non intendono installare un’ennessima applicazione sui propri dispositivi.
Al momento, le informazioni sono ancora incerte. E non è chiaro quale potrebbe essere il motivo di tale scelta. Qualunque sia la ragione, il segnale è chiaro: Google sta continuando a investire su tale tecnologia. Con l’obiettivo di superare i confini imposti dai diversi sistemi operativi. La presenza di Quick Share sui dispositivi Apple, infatti, permetterebbe di superare tale barriera tra i due ecosistemi.
Se i test andranno a buon fine e Google deciderà di spingere sul rilascio ufficiale, basterà scaricare l’app su iPhone per poter scambiare file in maniera diretta con la stragrande maggioranza dei dispositivi Android. Si tratterebbe di un passo avanti notevole verso una condivisione davvero senza barriere. Un traguardo che molti utenti aspettano da anni. Non resta dunque che attendere per scoprire i prossimi sviluppi.