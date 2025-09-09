Instagram: in arrivo nuovi strumenti per gli utenti

La piattaforma social che gode probabilmente di maggiore successo al mondo è Instagram, nonostante però il traguardo il team di sviluppo non si ferma e anzi continua a lavorare per migliorare il popolare social network, ovviamente parliamo di nuove funzioni che servono a rendere l’esperienza d’uso ancora più piacevole e ricca di possibilità.

Sulla scia di tutto ciò nelle scorse ore è arrivato l’annuncio dell’introduzione di una nuova serie di strumenti dedicati ai creatori di contenuti e che mirano a rendere più semplice la gestione dei rapporti con i loro fan, scopiamo di cosa si tratta.

Vita più facile

Il team di sviluppo si è concentrato particolarmente su un dettaglio che per molti creatori rappresenta un elemento problematico, gestire la posta in arrivo per quanto riguarda i messaggi può infatti richiedere molto tempo ed ecco che dunque il team ha sviluppato un sistema che dovrebbe permettere di trovare i messaggi che sono di proprio interesse in modo molto più rapido e facile.

Nello specifico, sono stati introdotti alcuni nuovi strumenti nella posta in arrivo che renderanno più semplice la connessione con il proprio pubblico migliorando anche le prestazioni e l’affidabilità, nello specifico i creatori potranno contare su vari filtri multi selezione e scorciatoie personalizzate insieme alla possibilità di creare nuove cartelle per un’esperienza più fluida e semplice.

Effettivamente si tratta di una funzionalità che assume davvero tanto senso dal momento che i creatori più popolari ricevono centinaia di messaggi ogni giorno e questi strumenti consentiranno a questi ultimi di creare e aggiungere nuovi filtri.

C’è un dettaglio però da prendere in considerazione, in base a quanto dichiarato dal team di sviluppo di Instagram, i nuovi strumenti saranno riservati esclusivamente agli influencer più popolari, ovvero con più di 100.000 follower, insieme agli account Professional, rimane da capire se questa funzionalità, poi nei prossimi mesi finirà per essere implementata anche per tutti gli altri utenti iscritti sul social network.