WhatsApp cambia: spunte blu costanti e stop alle doppie bianche

WhatsApp si prepara a cambiare nuovamente, eliminando un elemento che creava un po’ di confusione negli utenti.

L’applicazione per la messaggistica più famosa del mondo è sempre messa a disposizione dei propri utenti, ascoltando alle loro difficoltà e spesso introducendo delle funzioni richieste a gran voce, come appena successo per l’invio di foto live per WhatsApp iOS.

Ci sono diversi esempi così al riguardo, proprio a testimoniare il rapporto reciproco tra piattaforma e i propri utenti, che serve proprio per migliorare l’app e spingere a un maggior utilizzo.

Dopo l’integrazione di strumenti con l’intelligenza artificiale, WhatsApp si prepara a effettuare un aggiornamento, in cui bisognerà dire addio a un elemento, rimpiazzato per sempre da un altro.

WhatsApp: le spunte blu rimpiazzeranno sempre quelle bianche

La modifica che verrà effettuata nel prossimo aggiornamento di WhatsApp sarà molto piccola ma estremamente significativa.

La novità riguarderà in maniera particolare le icone di conferma della lettura dei messaggi, chiamate dagli utenti spunte.

Per comprendere meglio il nuovo cambiamento, bisogna fare un recap delle varie spunte pensate da WhatsApp. Una spunta grigia sta a significare che il messaggio è stato correttamente inviato al contatto, due spunte grigie significa invece che il messaggio è stato consegnato al destinatario, mentre due spunte bianche o blu stanno a significare che il messaggio è stato letto.

Inizialmente erano presenti soltanto le famose spunte blu per attestare che il destinatario aveva letto il messaggio inviato, ma ultimamente in alcune interfaccia il colore blu era sostituito dal bianco.

Il problema per gli utenti è che il bianco è molto simile al grigio delle doppie spunte del messaggio consegnato, e ciò metteva in confusione gli utenti che non riuscivano a capire se il messaggio inviato fosse stato effettivamente letto o meno.

Per evitare qualsiasi tipo di confusione, WhatsApp ha dunque deciso di eliminare definitivamente le doppie spunte bianche e sostituirle per sempre con quelle di colore blu.